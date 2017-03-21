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21.03.2017 17:41

В Петербурге насчитали незаконных закупок у ГУПов на 2,7 млрд

Петербургский антикоррупционный центр «Трансперенси Интернешнл – Россия» утверждает, что городские унитарные предприятия и учреждения без конкурсов заключили с органами власти контрактов на 2,7 млрд рублей. Ущерб от такой процедуры может составлять порядка 200 млн.

Как поясняют в организации, главная проблема — пункт 7-1 Закона «О государственных унитарных предприятиях Санкт-Петербурга». Именно он позволяет ГУПам и городским учреждениям заключать договоры на исключительных основаниях. Ранее петербургское УФАС направило губернатору Санкт-Петербурга предписание изменить закон, Георгий Полтавченко 26 мая 2015 года внес соответствующий законопроект в ЗакС, однако с тех пор дело не двинулось с мертвой точки.

Из таблицы «Трансперенси Интернешнл – Россия» видно, что больше всего контрактов по этой схеме заключил «Ленсвет», однако в денежном выражении вне конкуренции оказались «Санкт-Петербургский информационно-аналитический центр» (более 1,5 млрд рублей), автотранспортное учреждение «Смольнинское» (460 млн) и «Ленгипроинжпроект» (404 млн).

«Трансперенси Интернешнл – Россия»

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Единая информационная система в сфере закупок сообщает, что в среднем конкурсные процедуры снижают стартовые цены в Петербурге на 9%. Это значит, что ущерб от применения пункта 7-1 может превысить 230 млн рублей. Отталкиваясь от срока давности, активисты обратились в УФАС и в Комитет государственного финансового контроля с требованием признать незаконными все контракты, заключенные с петербургскими ГУПами после 1 марта 2016 года. Таких набралось 37 – на сумму более миллиарда. Кроме того, антимонопольщиков попросили выдать Законодательному собранию Санкт-Петербурга предписание об устранении нарушения, выразившегося в том, что региональный закон противоречит федеральному. Соответствующий проект протеста подготовила в отношении бездействия депутатов городская прокуратура.

Ранее по обращению "Трансперенси Интернешнл" УФАС обязало Законодательное собрание Петербурга аннулировать контракт на 439 миллионов рублей, по которому на протяжении трех лет 60 машин должны перевозить депутатов и их помощников. Кроме того, сегодня антимонопольщики сочли незаконным аналогичный контракт Горизбиркома.


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