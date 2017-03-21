Французский математик Ив Мейер стал лауреатом Абелевской премии

Французский математик Ив Мейер был награжден Абелевской премией за работу в области вейвлетов, сообщает 21 марта The Guardian.

Вейвлеты — математические функции, которые используются для обработки данных, анализа состояния, сжатия и обработки изображений, диагностической визуализации в медицине, а также во многих других сферах.

77-летний математик получит приз в размере 6 млн норвежских крон ($710 тыс.), являющийся признанием его выдающегося вклада в математику.

Абелевская премия, учрежденная в честь норвежского математика Нильса Абеля, ежегодно присуждается Норвежской академией наук с 2003 года. Нобелевская премия в области математики не присуждается, однако, как отмечает издание, Абелевская признается ее эквивалентом.

Ив Мейер в 1957 году закончил Высшую нормальную школу в Париже, в 1966 году получил степень профессора. Мейер преподавал в Политехнической школе и в экономическом университете Париж-Дофин. В 2010 году он стал лауреатом премии Гаусса за работы в области теории чисел.

В 2016 году Абелевскую премию получил британец Эндрю Уайлс за доказательство теоремы Ферма.