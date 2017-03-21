В Амстердам вернули украденные 14 лет назад картины Ван Гога

В Амстердам вернули две картины художника Винсента Ван Гога, украденные 14 лет назад, сообщает 21 марта Reuters.

Речь идет о полотнах «Вид на море у Схевенингена» (1882) и «Выход из протестантской церкви в Нюэнене» (1884). Они представляют один из ключевых периодов творчества Ван Гога. Каждую оценивали в €50 млн.

«Они вернулись», – заявил директор музея художника Аксель Рюгер. «Никогда не думал, что смогу сказать эти слова», – добавил он.

Ограбление в амстердамском музее произошло в 2002 году. Воры были пойманы в 2004-м, но тогда картины найти не удалось. Итальянская полиция обнаружила полотна в сентябре 2016-го. Работы Ван Гога находятся в удовлетворительном состоянии, несмотря на небольшие дефекты.