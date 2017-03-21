Стала известна сумма ущерба, причиненного государству по «делу резиденции Путина»

В результате действий преступного сообщества, совершившего хищения при строительстве президентской резиденции в Огарево, государству причинен особо крупный материальный ущерб — по версии следствия, он превышает 200 миллионов рублей.

Уголовное дело возбуждено по ч. 4 ст. 159 УК РФ («Мошенничество в особо крупном размере») и 210 УК РФ («Организация преступного сообщества или участие в нем»).

Напомним, 21 марта в Москве и Петербурге по подозрению в мошенничестве и участии в преступном сообществе задержаны директор ФГУП «Атэкс» ФСО Андрей Каминов, его бывший заместитель Станислав Кюнер, экс-гендиректор ЗАО «Стройкомплект» Дмитрий Торчинский, а также трое петербургских коммерсантов – Андрей Родионов, Сергей Перевалов и Литвинов. Как считают в правоохранительных органах, они причастны к хищениям при строительстве «Объекта № 53» ФСО России, то есть официальной резиденции Владимира Путина в Ново-Огарево (стоимость работ там превышает 5,5 млрд рублей).