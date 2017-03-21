Игры, в которые играют застройщики

Конкурсы и розыгрыши ценных призов становятся все более распространенными акциями среди петербургских застройщиков. Есть ли в таком серьезном решении, как выбор квартиры, место азарту и креативу, узнала «Фонтанка».

Самый лучший способ продать жилье в новостройке — дать на него хорошую скидку. Но демпинговать бесконечно невозможно, тем более если дисконт в том или ином виде предоставляют все участники рынка. На смену приходят замаскированные скидки в виде бесплатной отделки, отрицательного первого взноса или предложения застройщика заплатить за клиента проценты по ипотеке. Но делать подарки всем — накладно для самого застройщика. Выход – заставить клиентов включиться в игру и побороться за ценный приз.

Часто цель конкурсов и розыгрышей – привлечь внимание к новому проекту. К примеру, «Ленстройтрест» в 2014 году провел акцию «Квартира за привидение», участникам которой нужно было снять видеоролик о присутствии потусторонних сил в их жилище. Призом стали ключи от однокомнатной квартиры в новом жилом микрорайоне «Янила Кантри».

В 2016 году жилье в комплексе «Мой город» разыгрывала «Полис Групп», предложившая с помощью видеоролика ответить на вопрос: «На что ты готов ради квартиры?»

Компания Navis проводила розыгрыши мебели и бытовой техники на семинарах для клиентов трех своих проектов – «Шотландия», «Итальянский квартал», «Щегловская усадьба». «Те, кто становился победителем, впоследствии обращались к нам за покупкой квартиры», – отмечают там. Поскольку для участия надо было заполнить анкету, застройщик получил базу потенциальных клиентов, с которыми дальше может работать.

С помощью конкурсов и розыгрышей застройщики и банки могут склонить покупателей воспользоваться конкретным продуктом. К примеру, Группа ЛСР вместе с банком ВТБ в ноябре 2016 года объявила конкурс «Купи квартиру – выиграй миллион». Согласно его условиям, все клиенты, оформившие ипотеку до 31 декабря на покупку квартиры в одном из объектов ЛСР в Москве и Петербурге, стали претендентами на получение этой суммы.

«ЛенСпецСтрой» разыграл автомобиль FORD FOCUS среди покупателей двухкомнатных и трехкомнатных квартир, а также коммерческих помещений в рамках акции «Купи квартиру — выиграй машину», финальный этап которой состоялся 15 марта. Сильного увеличения продаж в связи с розыгрышем автомобиля не было, признают в компании, поскольку клиенты все-таки выбирают планировку по своим параметрам и комфорту, а также ориентируются на свой бюджет. Однако возможность получить ценный приз стала дополнительным бонусом, подчеркивает Юлия Мелейко, заместитель генерального директора по связям с общественностью «ЛенСпецСтрой».

Как известно, лучшая реклама – не когда товар хвалит продавец, а когда сам покупатель. Так, участникам конкурса «Живи со вкусом», которую «Ленстройтрест» проводил для покупателей квартир в малоэтажном комплексе «Юттери», надо было рассказать о том, почему они выбрали именно его своим новым домом. Победители получили сертификаты на покупку бытовой техники, сертификаты на путешествие, а также автомобиль Renault.

«Арсенал-Недвижимость» проводит регулярные розыгрыши для подписчиков в социальных сетях, приуроченные к праздникам, хотя и с более скромным призовым фондом.

«Северный город» тоже решил не давать скидки просто так и устроил конкурс, участникам которого нужно было предоставить доказательства своих достижений — например, показать красный диплом, удостоверение почетного донора, грамоту за победу на спортивном соревновании или свидетельство о рождении ребенка. Всего в конкурсе приняли участие 200 человек, которые получили дополнительную скидку в 100 тыс. рублей. «Конечно, в этом больше игры, чем реального соревнования. Но отклик был хороший, и позитива клиентам прибавили, и философию компании чуть больше раскрыли», – пояснил застройщик.

«Розыгрыши – это эффективный инструмент для привлечения клиентов, поскольку все мы в той или иной степени азартны», – считает Елизавета Яковлева, руководитель маркетинга и аналитики «Лаборатории Метров» Navis.

Впрочем, и здесь нужно знать меру. «Если показатели продаж находятся на стабильно высоком уровне, у девелопера нет необходимости привлекать внимание к своим проектам подобными акциями на постоянной основе», – рассказала Марина Роговая, директор департамента маркетинга и продаж ГК «Арсенал-Недвижимость».

Некоторые застройщики к этому инструменту настроены скептично. «Розыгрыш кухни, автомобиля или поездки на море очень слабо влияет на выбор, скорее это приятный бонус (в случае выигрыша) для тех, кто уже принял решение», – считают в «Петрострое». В компании уверены, что при покупке жилья более значимыми факторами являются цена, срок сдачи, расположение, надежность застройщика. Аналогичного подхода придерживаются в «ЮИТ».

Станислав Жигунов, руководитель отдела маркетинга и рекламы ГК «ЦДС», уверен, что розыгрыши ценных призов более применимы в сегменте luxury, «когда в качестве подарка покупателям квартир предоставляется какая-либо действительно дорогая и эксклюзивная вещь». Впрочем, он отметил, что компания периодически рассматривает и обсуждает эту идею и, возможно, в будущем ее реализует.

Нелли Александрова, директор по рекламе ООО «ЦРП «Петербургская Недвижимость», уверена, что потенциальные покупатели плохо реагируют на конкурсы, поскольку считают, что шанс выиграть приз у них невысок, – и не верят в их прозрачность.

Застройщикам, устраивающим розыгрыши, действительно пришлось поломать голову над тем, как победить это предубеждение.

Так, «Полис Групп» и «Ленстройтрест» предоставили право выбирать победителя пользователям соцсетей, ставя лайки лучшим роликам. «Акция, в которой оценки друг другу выставляют сами участники, а жюри только подсчитывает итоговый балл и вручает призы, – намного честнее и нагляднее любого другого конкурса», – прокомментировал директор по продажам и маркетингу ГК «Ленстройтрест» Артем Босов.

В Navis, наоборот, решили доверить выбор случаю, но тянуть жребий в присутствии всех участников. «Люди заполняли анкеты, и затем корешки анкет помещались в специальный барабан, из которого в конце мероприятия один из гостей вытягивал корешок анкеты победителя», – отметила Елизавета Яковлева.

«Ленспецстрой» также определял победителя с помощью лототрона. Причем купоны участников скреплялись таким образом, чтобы полностью исключить возможность отслеживания номера. Чтобы обеспечить полную прозрачность, в качестве наблюдателей компания пригласила наиболее активных участников группы «ВКонтакте» «ЖК Ленинградская Перспектива». Кроме того, мероприятие снимали три видеокамеры под разными ракурсами для онлайн-трансляции на сайте, затем запись розыгрыша была выложена на YouTube-канале организатора.

Галина Балова, для "Фонтанка.ру"