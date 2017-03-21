«Фонтанка» узнала имена ещё троих задержанных по «делу резиденции Путина»

В рамках уголовного дела о крупных хищениях при строительстве президентской резиденции в Огарево кроме директора ФГУП «Атэкс» Андрея Каминова, его бывшего заместителя Станислава Кюнера и экс-гендиректора ЗАО «Стройкомплект» Дмитрия Торчинского задержаны ещё трое петербургских коммерсантов.

Как стало известно «Фонтанке», это Александр Родионов и Сергей Перевалов, которые вели дела в компаниях «Климат проф», «Климат Компани» и «Климат Дистрибьюшн», а также бизнесмен по фамилии Литвинов. Предполагается, что они в ближайшее время будут этапированы в Москву, где следствие выйдет в суд с ходатайством об их аресте.

Напомним, уголовное дело возбуждено 20 марта следователем СКР полковником Новиковым, который ведет дело по контрабанде в отношении совладельца «Балтстроя» Дмитрия Михальченко. Оно квалифицировано по частям первой и второй статьи 210 УК РФ («Создание и участие в организованном преступном сообществе»). Помимо этого, как уже сообщила наша газета, в уголовном деле есть факты мошенничества в особо крупном размере.

По версии следствия, ФГУП «Атэкс» ФСО России и его подконтрольные фирмы причастны к махинациям при строительстве «Объекта № 53» ФСО России, то есть официальной резиденции Владимира Путина в Ново-Огарево, а стоимость работ там превышает 5,5 млрд рублей.