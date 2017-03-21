Армянской участнице «Евровидения» могут запретить въезд на Украину из-за Крыма

Армянской участнице песенного конкурса «Евровидение» Арцвик Арутюнян могут запретить въезд на Украину из-за посещения Крыма, сообщает 21 марта радиостанция «Говорит Москва».

Служба безопасности Украины проверит, посещала ли исполнительница Крым. Как заявил советник главы украинского МВД Антон Геращенко, если Арутюнян была на полуострове, то по ней будет принято отдельное решение.

Пиар-агент певицы Ольга Соколова отказалась комментировать возможность запрета въезда Арутюнян на территорию Украины.

Ранее сообщалось, что певец, депутат Госдумы Иосиф Кобзон выразил радость по поводу того, что СБУ Украины может отказать российской певице Юлии Самойловой в праве въехать в страну.