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21.03.2017 16:33

У соперника СКА по финалу Западной конференции КХЛ угнали автомобиль за 9 миллионов рублей

Автомобиль Mercedes GL 63 AMG стоимостью около 9 миллионов рублей угнали сегодня, 21 марта, утром у хоккеиста «Локомотива», с которым петербургский клуб СКА встретится в финале Западной конференции КХЛ. Сообщил об этом сам пострадавший игрок — нападающий Эмиль Галимов, в своем Инстаграме.

«Может быть, кто-то ее увидит. Любую информацию просьба сообщать в Директ. Вознаграждение обещаю! Кому не сложно, сделайте репост – может, поможет», – написал Галимов.

По имеющимся данным, автомобиль был угнан в промежутке с 4 до 6 часов утра.

Напомним, СКА и «Локомотив» поборются за выход в финал Кубка Гагарина. Первый матч серии до четырех побед одной из команд пройдет 23 марта в Санкт-Петербурге.



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