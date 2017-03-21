Еще
17:40 21.03.2017
Новость часа
16:45
Стала известна сумма ущерба, причиненного государству по «делу резиденции Путина»
Пришлите свою новость!
17:31
Россия создала “специальные условия” для обладателей паспортов ДНР и ЛНР
17:28
Между Петербургом и Таллином возобновляется прямое авиасообщение
17:24
Французский математик Ив Мейер стал лауреатом Абелевской премии
17:14
Apple представила красный iPhone 7
17:09
В Амстердам вернули украденные 14 лет назад картины Ван Гога
17:00
Большинство финнов выступают за депортацию нелегалов
16:45
Стала известна сумма ущерба, причиненного государству по «делу резиденции Путина»
16:43
Кортнев начал работу над новым проектом с "Квартетом И"
16:36
«Фонтанка» узнала имена ещё троих задержанных по «делу резиденции Путина»
16:33
У соперника СКА по финалу Западной конференции КХЛ угнали автомобиль за 9 миллионов рублей
16:19
Армянской участнице «Евровидения» могут запретить въезд на Украину из-за Крыма
16:12
Смольный согласился удвоить смету на ремонт дорог
15:59
Жители 7 районов Ленобласти чаще других болеют туберкулезом
15:56
В Совфеде предложили заморозить обменный курс рубля
15:54
Выдавшая заем под 2379% годовых организация исключена из реестра МФО
15:45
Более 80% подрядчиков могут отстранить от капремонта в Петербурге
15:44
У инвалида в Петербурге по ошибке эвакуировали авто и заставили за это заплатить
15:38
Лукашенко призвал ученых создать "новый источник энергии"
15:30
Медведев проиндексировал пенсии на 1,5%
15:24
Путин призвал избавить россиян от хамства в регистратурах поликлиник
15:22
Финская церковь накормила за год 100 тысяч человек
15:13
Неоднозначная реклама детских купальников замечена на ТРЦ “Радуга”
15:07
За секс с 15-летней молодой человек может оказаться в тюрьме
15:03
Песков напомнил сторонникам возврата налога с продаж о моратории Путина
15:00
МВД отреагировало на данные об отмывании денег из России в Великобритании
14:58
Обыски по делу о резиденции Путина приобрели масштаб преступного сообщества
14:50
На Турку прорвало теплосеть - в разлив попали машины
14:44
Доллар упал ниже 57 рублей впервые с февраля
14:38
ВЦИОМ: 85% россиян не поддерживают привлечение низкоквалифицированных мигрантов
14:37
По делу о резиденции президента в Москве задержан экс-заместитель ФГУП ФСО
14:34
МЧС уточняет: Адрес пожара на Салова от 18 марта был указан неверно
14:30
У Мариинского дворца показали "демона ЗакСа"
14:19
Экс-президент Египта Хосни Мубарак вышел на свободу
14:12
Эксперты: 95% закупаемых больницами лекарств — дженерики
14:06
Очевидцы: На Софийской водителя толкнули под машину
14:05
В Петербурге по делу о резиденции президента задержан экс-директор «Стройкомплект»
13:52
Смольный объявил конкурс на проектирование велодорожки на набережной Фонтанки
13:49
В Москве задержан бывший заместитель главы ФГУП «Атэкс» и гендиректор «СтройФасада»
13:44
Нападающий СКА Дадонов: С «Динамо» нам просто повезло
13:36
Лидеры СКА Дацюк и Войнов могут пропустить начало серии с «Локомотивом»
13:32
Кремль дистанцировался от возможного бойкота "Евровидения"
13:25
Тренер СКА: «Локомотив» - очень настырная команда
13:23
Виртуальный продавец Sportage обманул адъюнкта Военного института
13:22
Музей истории Петербурга разыскивает зайцев
13:18
"ДП": Холдинг "ЭКО–культура" поглощает второй по величине в Ленобласти тепличный комплекс "Круглый год"
13:16
КС запретил полиции задерживать пикетчиков под предлогом безопасности
13:12
Эксперты: Число приговоров за экстремистские призывы снижается впервые за шесть лет
13:02
Россия погасит последний долг СССР
12:59
Матч «Спартак»-«Зенит» назначен на 16 апреля
12:55
Русский музей подсчитал количество посетителей выставки Айвазовского
12:51
Задержан «минер» дома на Художников
12:47
Смольный в 2016 году поддержал предпринимателей на 1,5 млрд рублей
12:46
В Москве задержан руководитель ФГУП «Атэкс» ФСО России Андрей Каминов
12:37
Губернатор: Городу не хватает бассейнов и крытых катков
12:28
ФСБ проводит обыски в Петербурге по новому делу о резиденции президента
12:26
СМИ: Сотрудники ФСБ избили шваброй аспиранта, вывесившего флаг Украины на здании МГУ
12:18
Эксперты: Россияне перестали покупать обувь
12:11
Полтавченко нашел "сельпо" в Петроградском районе
12:00
СМИ узнали о возможном возвращении налога с продаж
11:53
Жительница Бурятии убила мужа, избившего ее за суп без мяса
11:49
Трех семиклассников сняли с электропоезда в Петербурге
11:46
Петербуржца отправили на исправительные работы за миллионный долг по алиментам
11:40
Глава петербургского УФСИН: Кресты-2 будет достраивать арестованный Кудрин
11:39
УФАС: Контракт на транспортное обслуживание главы Горизбиркома заключен с нарушением закона
11:34
«Главстрой-СПб» построит три детсада и школу на Парнасе
11:25
Фигуранта дела «Норд-Оста» Закаева приговорили к 19 годам колонии
11:25
Алексей Кортнев: Самойлова на Евровидении - это правильно
11:18
Глава комитета по экономической политике: Выполнение майских указов тормозит сфера инвестиций
11:00
На парковке в Томске нашли взрывное устройство
10:52
«ВКонтакте» случайно передал пользователям админ-права
Предыдущие новости
Архив материалов
Город
Версия для печати
21.03.2017 16:12
0 Комментариев

Смольный согласился удвоить смету на ремонт дорог

Петербургский комитет по развитию транспортной инфраструктуры (КРТИ) получил от Смольного предварительное согласие удвоить затраты на ремонт городских улиц. Об этом 21 марта заявил заместитель председателя ведомства Вадим Власов на отчетной коллегии.

В КРТИ "Фонтанке" уточнили, что пока решение вопроса по выделению дополнительного финансирования отложено до второго чтения корректировки бюджета в Заксобрании Северной столицы.

Напомним, летом 2017 года Смольный планировал потратить на ремонт городских дорог (с ремонтом трамвайных путей) 3,5 млрд рублей. При весенних поправках в бюджет комитет планирует дополнительно запрашивать еще 3,5 млрд рублей. В этом случае общая смета ремонтной кампании составит  рекордные 7 млрд рублей.

Пока в адресной программе 71 адрес, общая площадь ремонта городских дорог  должна составить 1,7 млн квадратных метров. Дополнительно выделенные 3,5 млрд рублей позволят отремонтировать еще 1,9 млн квадратных метров дорог.

В 2016 году, напомним, ремонтная дорожная кампания  была оценена в 6,1 млрд рублей.


Подписывайтесь на канал "Фонтанка.ру" в Telegram или Viber, если хотите быть в курсе главных событий в Петербурге - и не только.

добавить комментарий
Помните, что все дискуссии на сайте модерируются в соответствии с правилами блога. Если вы видите комментарий, нарушающий правила сайта, сообщайте о нем модераторам.
комментарии пользователей (0)
СМИ2
MarketGid News
Infox
24СМИ. Агрегатор
Lentainform
Новости компаний
Yolkki Village
20.03.2017 10:24

Первая очередь Yolkki Village готова почти на 100%

Работы по строительству первой очереди Yolkki Village во Всеволожском районе Ленинградской области практически завершены. Ведется благоустройство территории комплекса.
Фото: Осиченко Владимир
16.03.2017 18:20

​Петербуржцы присоединились к празднованию Дня святого Патрика

Кто сказал, что после 8 марта наступает затишье вплоть до 1 мая? Питерские лондонцы активно готовятся к празднованию Дня святого Патрика.
«РЖД Тур»
16.03.2017 18:00

«РЖД Тур» приглашает на паровозную прогулку

Экскурсия на поезде с настоящим паровозом – отличный способ провести выходные всей семьей
Материалы рубрики
Новости
Статьи
Смольный согласился удвоить смету на ремонт дорог
Смольный объявил конкурс на проектирование велодорожки на набережной Фонтанки
В Смольном все же решили реконструировать двор Михайловского дворца
«Фонтанка» за 60 секунд – 20 марта
Рядом с Фарфоровским кладбищем все-таки появится торговый центр
Погрузчик у Мариинского театра взбесился от количества мусора во дворах
На реках и каналах Петербурга начали ломать лед
Погода разделила небо над Петербургом на темную и светлую сторону
КСП не удалось засудить «Петербургский метрополитен» на 466 миллионов
Двух коллекторов в Петербурге оштрафовали за ночные звонки должникам
От камер Крестов-2 пропали ключи
Электромобили оставили без подзарядки
Участники митинга на Марсовом поле: Мы вам не деревня
Кресты-2 рождены, чтоб воровскую сказку сделать былью
«Муха» протеста
Частный трамвай может прихлопнуть «Блоху»
Госзаказ перегрелся
Буров встал за Исаакий
Как Петербург превратился в песочницу
Валерий Шиян: Мы закончили с экспериментами
Говорим и показываем
Главное
Последнее

Алексей Кортнев: Самойлова на Евровидении - это правильно

"ДТП и ЧП"

На Турку прорвало теплосеть - в разлив попали машины

У Мариинского дворца показали "демона ЗакСа"

При заезде на КАД с Витебского опрокинулась фура

Фото с сайта navalny.com

Политический лайфхак: Как отмыться от зеленки?

Новости компаний
Yolkki Village
20.03.2017 10:24
Первая очередь Yolkki Village готова почти на 100%
Работы по строительству первой очереди Yolkki Village во Всеволожском районе Ленинградской области практически завершены. Ведется благоустройство территории комплекса.
Фото: Осиченко Владимир
16.03.2017 18:20
​Петербуржцы присоединились к празднованию Дня святого Патрика
Кто сказал, что после 8 марта наступает затишье вплоть до 1 мая? Питерские лондонцы активно готовятся к празднованию Дня святого Патрика.
«РЖД Тур»
16.03.2017 18:00
«РЖД Тур» приглашает на паровозную прогулку
Экскурсия на поезде с настоящим паровозом – отличный способ провести выходные всей семьей
КЕЙ
14.03.2017 08:00
Эксперты КЕЙ объяснили зачем нужен новый стандарт HDMI
Эксперты цифрового ретейлера КЕЙ объяснили, как работают телевизоры с новым стандартом передачи данных HDMI 2.0 и почему нужно обновить старый HDMI-кабель.
10.03.2017 18:20
В Петербурге отметили 25-летие частной охранной деятельности
10 марта в Санкт-Петербурге состоялся автопробег, приуроченный к 25-летию частной охранной деятельности в России
Молодежный еврейский центр «Гилель»
09.03.2017 16:00
Лайфхак: едем в Израиль бесплатно
Юноши и девушки от 18 до 27 лет еврейского происхождения смогут бесплатно поехать в Израиль
Tele2
07.03.2017 11:20
Tele2 ломает систему и переносит «пакеты»
Tele2 запускает новый этап рекламной кампании по продвижению коммуникационной платформы «Другие правила»
«Главстрой-СПб»
06.03.2017 13:38
Компания «Главстрой-СПб» провела детский вокальный конкурс «Парад звезд»
Компания «Главстрой-СПб» подвела итоги детского вокального конкурса «Парад звезд»
www.m21vek.ru
28.02.2017 10:00
В 21 веке решат проблему парковок
18 февраля 2017 года в рамках работы выставки «Жилищный проект» состоялась презентация нового российского парковочного оборудования, представленного компанией «Мегаполис 21 век»
УБРиР
28.02.2017 08:00
УБРиР открыл еще один офис в Санкт-Петербурге
Уральский банк реконструкции и развития (УБРиР) продолжает развивать офисную сеть в Санкт-Петербурге. Теперь в городе начала работу третья по счету точка продаж - дополнительный офис «Озерки» формата «стрит-ритейл»
© 2000-2017 Фонтанка.Ру
Правила использования материалов сайта
Свидетельство Роскомнадзора ЭЛ № ФС 77-66333 от 14.07.2016
Информация для пользователей сайта
"Фонтанка" - петербургская интернет-газета, где можно найти не только новости Петербурга, но и последние новости дня, и все важное и интересное, что происходит в России и в мире. Здесь вы отыщете наиболее значимые происшествия, новости Санкт-Петербурга, последние новости бизнеса, а также события в обществе, культуре, искусстве. Политика и власть, бизнес и недвижимость, дороги и автомобили, финансы и работа, город и развлечения - вот только некоторые из тем, которые освещает ведущее петербургское сетевое общественно-политическое издание. Санкт-Петербург читает "Фонтанку"! Наша аудитория - лидеры бизнеса и политики, чиновники, десятки тысяч горожан.