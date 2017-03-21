В Совфеде предложили заморозить обменный курс рубля

В комитете Совета Федерации по экономической политике рекомендовали Банку России заморозить обменный курс рубля, передает RNS со ссылкой на проект рекомендаций парламентских слушаний «Стратегии развития российской экономики: программа неотложных мер» при комитете Совфеда.

«Банку России административно установить обменный курс рубля, что позволит обеспечить прогнозируемость валютного рынка, стабилизировать ожидания, остановить валютные спекуляции», – отмечается в проекте.

В Совфеде также отметили, что регулятор должен «принять меры по переходу от политики привязки рублевой эмиссии к золотовалютным резервам к эмиссии, рассчитанной исходя из объективной потребности экономики в денежных средствах».

В рамках обсуждения налоговой реформы участники слушаний полагают, что «ставки налогов, объекты налогообложения и механизмы их взыскания должны быть дифференцированы». Необходимо упорядочить существующие фискальные льготы и сделать их более адресными, указывают эксперты.