Выдавшая заем под 2379% годовых организация исключена из реестра МФО

Центральный банк исключил из реестра микрофинансовых организаций МКК «Магазин «Деньги», выдавшую заем под 2379% годовых клиенту из Кировской области, сообщается на сайте ЦБ.

В материалах регулятора уточняется, что «Магазин «Деньги» нарушил порядок расчета и отражения полной стоимости кредита в нескольких договорах потребительского кредита займа.

Организация также нарушила «ограничение к размеру неустойки (штрафа, пени) за неисполнение или ненадлежащее исполнение заемщиком обязательств по возврату потребительского кредита (займа) и (или) уплате процентов на сумму потребительского кредита (займа)».