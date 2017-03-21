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21.03.2017 15:54

Выдавшая заем под 2379% годовых организация исключена из реестра МФО

Центральный банк исключил из реестра микрофинансовых организаций МКК «Магазин «Деньги», выдавшую заем под 2379% годовых клиенту из Кировской области, сообщается на сайте ЦБ.

В материалах регулятора уточняется, что «Магазин «Деньги» нарушил порядок расчета и отражения полной стоимости кредита в нескольких договорах потребительского кредита займа.

Организация также нарушила «ограничение к размеру неустойки (штрафа, пени) за неисполнение или ненадлежащее исполнение заемщиком обязательств по возврату потребительского кредита (займа) и (или) уплате процентов на сумму потребительского кредита (займа)».


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15.03.2017 11:49
Северо-Западный банк Сбербанка и Московская биржа приглашают на семинар по современным инвестициям
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14.03.2017 11:55
Чистая прибыль МРСК Северо-Запада за 2016 год составила 457 млн рублей
Выручка ПАО «МРСК Северо-Запада» (входит в группу компаний «Россети») за 2016 год составила 42,4 млрд рублей, в том числе от реализации услуг по передаче электроэнергии – 40,5 млрд рублей, от реализации услуг по технологическому присоединению к энергосети – 1,1 млрд рублей.
Филиал ПАО «МРСК Северо-Запада» «Колэнерго»
06.03.2017 11:35
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Филиал ПАО «МРСК Северо-Запада» «Колэнерго» досрочно завершил работы по технологическому присоединению к электрической сети территориально-соседской общины коренного малочисленного народа саами «Самь-Сыйт»
ПАО «МРСК Северо-Запада»
03.03.2017 10:30
МРСК Северо-Запада построит в Пскове зарядную станцию для электромобилей
В 2017 году филиал ПАО «МРСК Северо-Запада» (дочерняя компания ПАО «Россети») «Псковэнерго» построит первую в области зарядную станцию для электротранспорта
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Российский коммерческий банк «Санкт-Петербург» выступил лид-инвестором в рамках третьего раунда инвестиций в онлайн-гипермаркет детских товаров Babadu.ru. Общий объем инвестиций в рамках раунда составил 200 миллионов рублей.
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Tele2 увеличила число бизнес-клиентов и выручку в B2B
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Электронная подпись для раскрытия информации о ценных бумагах
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