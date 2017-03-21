Более 80% подрядчиков могут отстранить от капремонта в Петербурге

Эксперты «Объединения строителей СПб» проверили наличие свидетельств о допуске СРО у подрядных строительных организаций, привлекаемых для проведения капитального ремонта в петербургских многоквартирных домах. Об этом 21 марта «Фонтанке» сообщили в СРО «Объединение строителей СПб».

Мониторинг проводился в соответствии с соглашением о сотрудничестве, подписанным в конце февраля между фондом – региональным оператором капремонта и ассоциацией «Национальное объединение строителей».

Выяснилось, что из 194 подрядчиков, включенных в Реестр квалифицированных подрядных организаций жилищного комитета, сведения о наличии действующего допуска отсутствуют у 26 строительных компаний. Допуски, выданные петербургскими СРО, имеют 105 организаций, региональными СРО – 60.

«При этом из 105 компаний, являющихся членами саморегулируемых организаций, зарегистрированных на территории Санкт-Петербурга, только 17 имеют допуски, выданные СРО, сохранившими своими компенсационные фонды в полном объеме», – отметили в пресс-службе профессионального объединения.

Таким образом, 88 подрядных компаний с допусками петербургских СРО (более 80%) находятся в зоне риска и могут лишиться права работать на рынке уже 1 июля 2017 года в случае, если саморегулируемые организации, в которых они получили допуски, будут исключены из реестра Ростехнадзора.