Лукашенко призвал ученых создать "новый источник энергии"

Настоящим прорывом для белорусской науки могло бы стать создание уникального источника энергии, заявил во время встречи с работниками предприятий Могилевской области президент Белоруссии Александр Лукашенко.

«Я хотел бы, чтобы наши ученые изобрели какой-то новый источник энергии, чтобы мы на коленях не ползали даже перед нашими братьями, умоляя их и выпрашивая тонну нефти или кубометр газа», – признался президент, слова которого цитирует пресс-служба главы государства.

Лукашенко выразил недовольство тем, что важные разработки, которые время от времени создают белорусские ученые, на предприятиях внедрять отказываются. Президент подчеркнул, что такого «быть не должно», а все изобретения, которые могут усовершенствовать и упростить процесс производства, необходимо обязательно использовать.

9 марта на проведенном в Минске совещании Лукашенко заявил, что белорусские власти хотят от руководства России не дешевого газа, а исполнения обязательств в рамках Союзного государства.

Оценив слова «закоренелого друга Медведева» о том, что «некоторые страны» получают российский газ по льготным ценам только благодаря членству в ЕАЭС, а в случае выхода цена вырастет до европейского уровня, как попытку напугать официальный Минск, Лукашенко ответил своей угрозой.

«Медведев должен понимать, что если мы будем платить, как в Европе, то кое за что ему тоже придется заплатить. И цена будет неимоверно выше, нежели цена на природный газ», — заявил президент Белоруссии.