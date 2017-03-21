Банк «Санкт-Петербург» стал использовать для срочных переводов новую систему

Еще
17:39 21.03.2017
Новость часа
16:45
Стала известна сумма ущерба, причиненного государству по «делу резиденции Путина»
Пришлите свою новость!
17:31
Россия создала “специальные условия” для обладателей паспортов ДНР и ЛНР
17:28
Между Петербургом и Таллином возобновляется прямое авиасообщение
17:24
Французский математик Ив Мейер стал лауреатом Абелевской премии
17:14
Apple представила красный iPhone 7
17:09
В Амстердам вернули украденные 14 лет назад картины Ван Гога
17:00
Большинство финнов выступают за депортацию нелегалов
16:45
Стала известна сумма ущерба, причиненного государству по «делу резиденции Путина»
16:43
Кортнев начал работу над новым проектом с "Квартетом И"
16:36
«Фонтанка» узнала имена ещё троих задержанных по «делу резиденции Путина»
16:33
У соперника СКА по финалу Западной конференции КХЛ угнали автомобиль за 9 миллионов рублей
16:19
Армянской участнице «Евровидения» могут запретить въезд на Украину из-за Крыма
16:12
Смольный согласился удвоить смету на ремонт дорог
15:59
Жители 7 районов Ленобласти чаще других болеют туберкулезом
15:56
В Совфеде предложили заморозить обменный курс рубля
15:54
Выдавшая заем под 2379% годовых организация исключена из реестра МФО
15:45
Более 80% подрядчиков могут отстранить от капремонта в Петербурге
15:44
У инвалида в Петербурге по ошибке эвакуировали авто и заставили за это заплатить
15:38
Лукашенко призвал ученых создать "новый источник энергии"
15:30
Медведев проиндексировал пенсии на 1,5%
15:24
Путин призвал избавить россиян от хамства в регистратурах поликлиник
15:22
Финская церковь накормила за год 100 тысяч человек
15:13
Неоднозначная реклама детских купальников замечена на ТРЦ “Радуга”
15:07
За секс с 15-летней молодой человек может оказаться в тюрьме
15:03
Песков напомнил сторонникам возврата налога с продаж о моратории Путина
15:00
МВД отреагировало на данные об отмывании денег из России в Великобритании
14:58
Обыски по делу о резиденции Путина приобрели масштаб преступного сообщества
14:50
На Турку прорвало теплосеть - в разлив попали машины
14:44
Доллар упал ниже 57 рублей впервые с февраля
14:38
ВЦИОМ: 85% россиян не поддерживают привлечение низкоквалифицированных мигрантов
14:37
По делу о резиденции президента в Москве задержан экс-заместитель ФГУП ФСО
14:34
МЧС уточняет: Адрес пожара на Салова от 18 марта был указан неверно
14:30
У Мариинского дворца показали "демона ЗакСа"
14:19
Экс-президент Египта Хосни Мубарак вышел на свободу
14:12
Эксперты: 95% закупаемых больницами лекарств — дженерики
14:06
Очевидцы: На Софийской водителя толкнули под машину
14:05
В Петербурге по делу о резиденции президента задержан экс-директор «Стройкомплект»
13:52
Смольный объявил конкурс на проектирование велодорожки на набережной Фонтанки
13:49
В Москве задержан бывший заместитель главы ФГУП «Атэкс» и гендиректор «СтройФасада»
13:44
Нападающий СКА Дадонов: С «Динамо» нам просто повезло
13:36
Лидеры СКА Дацюк и Войнов могут пропустить начало серии с «Локомотивом»
13:32
Кремль дистанцировался от возможного бойкота "Евровидения"
13:25
Тренер СКА: «Локомотив» - очень настырная команда
13:23
Виртуальный продавец Sportage обманул адъюнкта Военного института
13:22
Музей истории Петербурга разыскивает зайцев
13:18
"ДП": Холдинг "ЭКО–культура" поглощает второй по величине в Ленобласти тепличный комплекс "Круглый год"
13:16
КС запретил полиции задерживать пикетчиков под предлогом безопасности
13:12
Эксперты: Число приговоров за экстремистские призывы снижается впервые за шесть лет
13:02
Россия погасит последний долг СССР
12:59
Матч «Спартак»-«Зенит» назначен на 16 апреля
12:55
Русский музей подсчитал количество посетителей выставки Айвазовского
12:51
Задержан «минер» дома на Художников
12:47
Смольный в 2016 году поддержал предпринимателей на 1,5 млрд рублей
12:46
В Москве задержан руководитель ФГУП «Атэкс» ФСО России Андрей Каминов
12:37
Губернатор: Городу не хватает бассейнов и крытых катков
12:28
ФСБ проводит обыски в Петербурге по новому делу о резиденции президента
12:26
СМИ: Сотрудники ФСБ избили шваброй аспиранта, вывесившего флаг Украины на здании МГУ
12:18
Эксперты: Россияне перестали покупать обувь
12:11
Полтавченко нашел "сельпо" в Петроградском районе
12:00
СМИ узнали о возможном возвращении налога с продаж
11:53
Жительница Бурятии убила мужа, избившего ее за суп без мяса
11:49
Трех семиклассников сняли с электропоезда в Петербурге
11:46
Петербуржца отправили на исправительные работы за миллионный долг по алиментам
11:40
Глава петербургского УФСИН: Кресты-2 будет достраивать арестованный Кудрин
11:39
УФАС: Контракт на транспортное обслуживание главы Горизбиркома заключен с нарушением закона
11:34
«Главстрой-СПб» построит три детсада и школу на Парнасе
11:25
Фигуранта дела «Норд-Оста» Закаева приговорили к 19 годам колонии
11:25
Алексей Кортнев: Самойлова на Евровидении - это правильно
11:18
Глава комитета по экономической политике: Выполнение майских указов тормозит сфера инвестиций
11:00
На парковке в Томске нашли взрывное устройство
10:52
«ВКонтакте» случайно передал пользователям админ-права
Предыдущие новости
Архив материалов
Деньги Публикуется на правах рекламы
Публикуется на правах рекламы
Версия для печати
21.03.2017 15:36

Банк «Санкт-Петербург» стал использовать для срочных переводов новую систему

Банк «Санкт-Петербург» стал использовать для срочных переводов новую систему
ПАО «Банк «Санкт-Петербург»

Системе банковских электронных срочных платежей (БЭСП) стала доступна корпоративным клиентам Банка  «Санкт-Петербург».

Она используется Банком России для выполнения срочных платежей в валюте РФ и незаменимы в тех случаях, когда клиент хотите быть уверены в оперативном зачислении средств на счет получателя платежа. При этом и получатель должен иметь счет в банке, который тоже участвует в системе БЭСП.

Для пользования новой услугой не нужно подписывать дополнительных соглашений и приходить в офис Банка. Переводы по этой системе доступны в интернет-банке для корпоративных клиентов. Достаточно при формировании электронного платежного поручения выбрать перевод с признаком «БЭСП» и подтвердить согласие с тарифами и правилами оказания услуги.

Справка о компании ПАО «Банк «Санкт-Петербург»


Подписывайтесь на канал "Фонтанка.ру" в Telegram или Viber, если хотите быть в курсе главных событий в Петербурге - и не только.

Новости компаний
ПАО «Банк «Санкт-Петербург»
21.03.2017 15:36

Банк «Санкт-Петербург» стал использовать для срочных переводов новую систему

Системе банковских электронных срочных платежей (БЭСП) стала доступна корпоративным клиентам Банка «Санкт-Петербург».
ПАО «Сбербанк России»
16.03.2017 10:43

Северо-Западный банк Сбербанка предоставил «Группе ЛСР» кредит на 987 млн рублей

Северо-Западный банк Сбербанка предоставил ООО «ЛСР.Стеновые» (входит в ПАО «Группа ЛСР») невозобновляемую кредитную линию в размере 987 млн рублей.
ПАО «Сбербанк России»
15.03.2017 11:49

Северо-Западный банк Сбербанка и Московская биржа приглашают на семинар по современным инвестициям

Северо-Западный банк Сбербанка совместно Московской биржей приглашает инвесторов принять участие в семинаре «Актуальные вопросы современных инвестиций».
Материалы рубрики
Новости
Статьи
Бегство российских денег в Швейцарию ускорилось
У Венесуэлы осталось только 10 миллиардов долларов
Банк России за февраль купил валюты на 88 миллиардов рублей
Недельная инфляция в РФ сведена к нулю
Медведев поручил проработать вопрос увеличения доли регионов в сборе налога на прибыль
Северо-Западный Сбербанк возглавил ростовчанин
Курс биткоина достиг максимума с 2013 года
Кремль ответил на сообщения об обсуждении ограничений расчетов наличными
Курс доллара превысил 58 рублей
Сбербанк снижает ставку по ипотеке на новостройки до 10,9%
Андрей Мовчан: «Рубль – это не совсем валюта»
Население боится – Центробанк не делает
Петербуржцам предложили поиграть в биткоины
Банков нет, счета остались
Как Райффайзенбанк не на ту напал
РОСГОССТРАХ усиливает позиции в регионе по ключевым видам
Равнение на карту
Отмена ипотеки с господдержкой: катастрофы не ожидается
На полпути к Нью-Йорку
ЦБ хочет загрузить вкладчиков в интернет
Говорим и показываем
Главное
Последнее

Алексей Кортнев: Самойлова на Евровидении - это правильно

"ДТП и ЧП"

На Турку прорвало теплосеть - в разлив попали машины

У Мариинского дворца показали "демона ЗакСа"

При заезде на КАД с Витебского опрокинулась фура

Фото с сайта navalny.com

Политический лайфхак: Как отмыться от зеленки?

Новости компаний
ПАО «Банк «Санкт-Петербург»
21.03.2017 15:36
Банк «Санкт-Петербург» стал использовать для срочных переводов новую систему
Системе банковских электронных срочных платежей (БЭСП) стала доступна корпоративным клиентам Банка «Санкт-Петербург».
ПАО «Сбербанк России»
16.03.2017 10:43
Северо-Западный банк Сбербанка предоставил «Группе ЛСР» кредит на 987 млн рублей
Северо-Западный банк Сбербанка предоставил ООО «ЛСР.Стеновые» (входит в ПАО «Группа ЛСР») невозобновляемую кредитную линию в размере 987 млн рублей.
ПАО «Сбербанк России»
15.03.2017 11:49
Северо-Западный банк Сбербанка и Московская биржа приглашают на семинар по современным инвестициям
Северо-Западный банк Сбербанка совместно Московской биржей приглашает инвесторов принять участие в семинаре «Актуальные вопросы современных инвестиций».
ПАО «Сбербанк России»
14.03.2017 16:44
Северо-Западный банк Сбербанка в январе выдал малому бизнесу кредитов на 1 млрд рублей
Объем кредитов, предоставленных Северо-Западным банком Сбербанка микро- и малому бизнесу в январе 2017 года, достиг 1 млрд рублей.
ПАО «Сбербанк России»
13.03.2017 14:59
Клиенты Северо-Западного банка Сбербанка 88% операций совершают без использования наличных
Доля безналичных платежей в Северо-Западном банке Сбербанка в феврале 2017 года достигла 88%, при этом в Республике Карелия, Калининградской и Псковской областях данный показатель превысил отметку в 90%.
ПАО «Банк «Санкт-Петербург»
10.03.2017 13:56
Клиенты банка «Санкт-Петербург» могут покупать железнодорожные билеты через Masterpass
Сервис оформления и оплаты железнодорожных билетов стал еще более удобным и актуальным. Ранее он был доступен по переходу из интернет-банка по внешней ссылке bspb.gdbilet.ru
ПАО «Банк «Санкт-Петербург»
02.03.2017 11:39
Babadu привлек 200 миллионов рублей инвестиций от Банка «Санкт-Петербург»
Российский коммерческий банк «Санкт-Петербург» выступил лид-инвестором в рамках третьего раунда инвестиций в онлайн-гипермаркет детских товаров Babadu.ru. Общий объем инвестиций в рамках раунда составил 200 миллионов рублей.
ПАО «Сбербанк России»
01.03.2017 12:49
Более 2 миллионов пенсионеров на Северо-Западе получают выплаты через Сбербанк
Число пенсионеров, получающих пенсию в Северо-Западном банке Сбербанка, за год выросло на 5% и на 1 января 2017 года превысило 2 миллиона человек.
ПАО «Сбербанк России»
28.02.2017 13:58
Малый бизнес заключил договоры лизинга в Северо-Западном банке Сбербанка более чем на 420 млн рублей
Северо-Западный банк Сбербанка в 2016 году предоставил малому бизнесу и индивидуальным предпринимателям более чем 420 млн рублей на приобретение техники в лизинг, что в три раза больше показателей 2015 года. Средняя сумма договора составила 2,5 млн рублей.
ПАО «Банк «Санкт-Петербург»
28.02.2017 11:09
Банк «Санкт-Петербург» и Кузбасская топливная компания заключили кредитное соглашение
ПАО «Банк «Санкт-Петербург» и ПАО «Кузбасская топливная компания» заключили кредитный договор на 1 млрд рублей сроком на 5 лет.
© 2000-2017 Фонтанка.Ру
Правила использования материалов сайта
Свидетельство Роскомнадзора ЭЛ № ФС 77-66333 от 14.07.2016
Информация для пользователей сайта
"Фонтанка" - петербургская интернет-газета, где можно найти не только новости Петербурга, но и последние новости дня, и все важное и интересное, что происходит в России и в мире. Здесь вы отыщете наиболее значимые происшествия, новости Санкт-Петербурга, последние новости бизнеса, а также события в обществе, культуре, искусстве. Политика и власть, бизнес и недвижимость, дороги и автомобили, финансы и работа, город и развлечения - вот только некоторые из тем, которые освещает ведущее петербургское сетевое общественно-политическое издание. Санкт-Петербург читает "Фонтанку"! Наша аудитория - лидеры бизнеса и политики, чиновники, десятки тысяч горожан.