Банк «Санкт-Петербург» стал использовать для срочных переводов новую систему

Системе банковских электронных срочных платежей (БЭСП) стала доступна корпоративным клиентам Банка «Санкт-Петербург».

Она используется Банком России для выполнения срочных платежей в валюте РФ и незаменимы в тех случаях, когда клиент хотите быть уверены в оперативном зачислении средств на счет получателя платежа. При этом и получатель должен иметь счет в банке, который тоже участвует в системе БЭСП.

Для пользования новой услугой не нужно подписывать дополнительных соглашений и приходить в офис Банка. Переводы по этой системе доступны в интернет-банке для корпоративных клиентов. Достаточно при формировании электронного платежного поручения выбрать перевод с признаком «БЭСП» и подтвердить согласие с тарифами и правилами оказания услуги.

Справка о компании ПАО «Банк «Санкт-Петербург»