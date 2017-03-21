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21.03.2017 15:30

Медведев проиндексировал пенсии на 1,5%

Премьер-министр Дмитрий Медведев подписал постановление об индексации социальных пенсий на 1,5% с 1 апреля. Документ размещен 21 марта на официальном портале правовой информации.

«Утвердить коэффициент индексации с 1 апреля 2017 года социальных пенсий в размере 1,015», — говорится в постановлении.

В пояснительной записке Минтруда к проекту этого постановления говорится, что индекс роста прожиточного минимума пенсионера в стране за 2016 год составил 1,015. В связи с этим было предложено провести индексацию с тем же коэффициентом.

1 февраля пенсии были проиндексированы на уровень фактической инфляции за 2016 год – 5,4%.

Источник: РБК


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