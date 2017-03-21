Путин призвал избавить россиян от хамства в регистратурах поликлиник

В регистратурах российских больниц и поликлиник пациенты «часто встречаются» с хамством. Об этом на заседании Совета по стратегическому развитию и приоритетным проектам заявил президент России Владимир Путин, передает «Интерфакс».

По его словам, нужно добиться, чтобы граждане попадали на прием к врачу и проходили обследование «без нервов и очередей».

Сами же пациенты «справедливо и обоснованно» говорят, что врачей не хватает. Особенно остро эта проблема чувствуется в небольших городах и населенных пунктах, где сложно записаться к нужному специалисту, быстро пройти обследование, заявил Путин. Чтобы врачи могли больше уделять внимания пациентам, их нужно ​избавить от бумажной работы.