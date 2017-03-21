За секс с 15-летней молодой человек может оказаться в тюрьме

Расследование по делу о сексуальных отношениях с 15-летней девушкой в отношении 18-летнего жителя Петербурга завершено и передано в суд. Молодому человеку грозит до 4 лет тюрьмы.

Как сообщает Следственный комитет Петербурга 21 марта, правоохранители выяснили, что интимные отношения 18-летнего петербуржца с девушкой, которой не исполнилось 16 лет, продолжались в квартире на Суворовском проспекте с 7 июля по 31 октября 2016 года.

Самое строгое наказание по первой части 134-й статьи УК РФ — лишение свободы на 4 года с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до десяти лет.

Рассмотрением дела займется Смольнинский районный суд.