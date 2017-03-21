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21.03.2017 15:03

Песков напомнил сторонникам возврата налога с продаж о моратории Путина

Инициаторы введения в России новых налогов должны помнить о решении президента страны Владимира Путина, объявившего в 2014 году четырехлетний мораторий на повышение налоговой нагрузки, заявил 21 марта журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Вы сами правильно констатировали позицию президента [о неповышении налоговой нагрузки в РФ. — РБК] до 2018 года, в том числе о которой он говорил в своем послании и далее на различных совещаниях», — сказал Песков, комментируя возможность введения налога с продаж (цитата по «Интерфаксу»).

Ранее 21 марта газета «Ведомости» со ссылкой на свои источники сообщила, что в экономическом блоке правительства обсуждается идея возвращения в число существующих в России налогов налога с продаж (НСП). Один из собеседников издания пояснил, что НСП, существовавший в 1998–2004 годах, может вернуться в виде своеобразного торгового сбора, что позволит не выделять его в чеке и не увеличивать цену товара на сумму налога. Предполагаемый размер сбора может составить 2 – 3%.

Источник: РБК


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