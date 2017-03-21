МВД отреагировало на данные об отмывании денег из России в Великобритании

МВД России прокомментировало информацию The Guardian об отмывании денег из России ведущими британскими банками. В ведомстве указали, что не раз предупреждали Запад по этому поводу.

Как сообщил 21 марта агентству «РИА Новости» заместитель министра внутренних дел Игорь Зубов, ведомство «не раз обращало внимание западных партнеров на ситуацию с криминальными капиталами». По его словам, сам факт появления в СМИ такой информации «свидетельствует о прогрессе в разрешении данной ситуации».

Утром 21 марта газета Guardian сообщила, что такие банки, как HSBC, Royal Bank of Scotland, Lloyds, Barclays и Coutts, оказались замешаны в так называемой «молдавской схеме» по отмыванию денег из России. Всего через 17 финансовых организаций за четыре года прошли $749 млн. Больше всего денег из «подозрительных транзакций» – $545,3 млн – прошло через HSBC, в основном через его гонконгское отделение.

Молдавской схема называлась потому, что деньги уходили из России под видом исполнения судебных решений, принятых молдавскими судами. По данным «Новой газеты», таким образом страну покинули $22 млрд, или 700 млрд руб.