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22.03.2017 00:47
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«Форт» НЕ вышел из «Тосно». И, может, зря…
На днях позвонил журналист из Москвы и предложил поговорить о Тосно. Нет, не уездном городке Ленинградской области, а о футбольном клубе, спонсором которого является Fort Group.

Команда прилично выступила в Кубке России, с минимальным счетом проиграв в ¼ финала «Локомотиву» Юрия Семина, идет на втором месте в турнире ФНЛ, имея прекрасные шансы по итогам сезона напрямую попасть в Премьер-лигу.

Впрочем, столичное деловое издание интересовали не особенности тактических построений, схема игры в защите и нападении провинциальных мастеров кожаной сферы, а финансовая сторона вопроса. В какую копеечку влетает «Фортам» содержание «Тосно», не стало ли нам от этого тошно, является ли поддержка клуба бизнес-проектом или альтруизмом и меценатством чистой воды.

Я попросил у журналиста паузу на раздумье, пояснив, что должен сначала для себя сформулировать отношение к российскому футболу как таковому.

Про мухи и котлеты

Честно скажу: за нашим чемпионатом давно не слежу и ─ о, ужас! ─ даже за «Зенит» не болею, хотя в детстве мечтал играть за него и, по словам первого тренера, делал успехи на уровне ДЮСШ. Не получается у меня отделять мухи от котлет, воспринимать спортивные результаты в отрыве от новостей о загулах малохольных российских футболистов, раскуривающих дружной компанией кальян накануне решающей игры за сборную, заливающих горе от позорного вылета с Евро литрами дорогого шампанского в Монте-Карло и как бы случайно заезжающих на встречку на новеньком Bentley. О баснословных зарплатах в валюте умолчу и на самом долгом и дорогостоящем в истории строительстве стадиона на Крестовском заостряться не буду, дабы не быть обвиненным в пересчитывании денег в чужих карманах.

Посчитаем в своих.

Итак, о «Тосно». Коротко об истории создания команды. Собственно, это название появилось по воле случая. Никакого прямого отношения к городу Тосно нынешний клуб не имел, во всяком случае, до тех пор, пока там НЕ решили построить стадион, на котором команда могла бы проводить домашние матчи, а не ютиться в соседней Новгородской губернии. Обещают давно. Даже три года, которых, согласно народной мудрости, надо ждать обещанного, подходят к концу, а воз и ныне там.

Есть байка, будто Владимир Владимирович собственной персоной в разговоре с кем-то из чиновников посетовал, что в столь большом регионе, как Ленинградская область, нет приличного футбольного клуба. Вот Fort Group и бросился на амбразуру, откликнувшись на якобы пожелание президента и решив исправить положение.

«Делай со мной, что хочешь, Братец Лис, только не бросай в терновый куст. Что хочешь, Братец Лис, только в куст не бросай!»

Оказавшись в терновом кусту, Fort Group начал действовать, а именно ─ искать способ, как срочно дозаявить команду во вторую лигу национального чемпионата. В итоге мы переоформили на себя давно лежавшие на пыльной полке в чулане документы некоммерческой организации «Футбольный клуб «Тосно». Кажется, так официально именовалось юридическое лицо.

В Тосно, действительно, когда-то существовал футбольная команда, даже был стадион, но со временем все пришло в упадок: игроки разъехались, трибуны провалились, газон зарос травой и покрылся слоем мусора, осветительные мачты проржавели и накренились, лампы в них давно перегорели.

Правда, с появлением ФК «Тосно» местные чиновники зашевелились, затеяв проект реконструкции стадиона, но, пока носились с согласованиями, команда успела поиграть в Тихвине, на запасном поле «Петровского» в Питере, а с прошлого сезона перебралась в Великий Новгород, где стадион оказался вполне приличным, а своей команды не было.

Так клуб сменил прописку.

Кстати, большой вопрос, надо ли теперь реконструировать старый стадион в Тосно, есть ли в этом смысл? Ведь клуб уже вырос из детских штанишек и стремится в Премьер-лигу. 

Проводить матчи высшего дивизиона в Тосно ─ идея из разряда утопических. Под матчи ФНЛ местную арену можно было бы приспособить, но в РФПЛ такая поляна с дополнительными трибунами "летать" будет с трудом (это, конечно, моя точка зрения).   

Может, проще сменить дислокацию и дать команде новое имя, менее географически ориентированное? В конце концов, правительство Ленобласти прописалось ведь не в Кингисеппе, Волхове и даже не в Сланцах или Сясьстрое, а в центре Петербурга на площади Пролетарской Диктатуры.

Впрочем, о локации и названии скажу пару слов чуть позже.

Про наказ

Мы в Fort Group привыкли работать, а не сопли жевать. Раз уж взялись за создание футбольного клуба, то ─ сразу к делу, без раскачки. Собрали футболистов ─ с бору по сосенке, с миру по нитке, пригласили тренера, умеющего поставить игру. И в первый же сезон 2013/2014 команда-дебютант второй лиги российского чемпионата добилась невероятных результатов: обыграла в Москве в матче на Кубок России потерявший бдительность столичный «Спартак», затем вышла в ФНЛ.

Там, правда, началась чехарда с составом и главными тренерами. Любой коллектив, созданный с нуля, переживает детские болезни роста и чем-то похож на самолёт новой модели. Скажем, до сих пор не очень понятно, полетит ли МС-21, о котором столько говорят и пишут. Кто-то проектирует, строит и испытывает, а вокруг, как всегда в такой момент, вьется рой советников и консультантов, капающих на мозг и сосущих деньги. Наслушавшись мудрых рекомендаций, мы установили антирекорд, сменили нескольких тренеров за пару сезонов, и в результате чуть не вылетели обратно к любителям. Чтобы проект стал на крыло, нужно время и терпение. Люди должны пообвыкнуть, понять, что к чему и почему, полюбить новую работу или хотя бы проникнуться к ней симпатией. Когда Fort Group выходил на рынок коммерческой недвижимости, ситуация была один в один. Нас поначалу не воспринимали всерьез, по несколько раз перепроверяли каждый шаг. Мы тоже тыкались, как слепые щенята, пока не заматерели, не набрались опыта.

Картина повторилась, когда FG зашел на медиа-рынок, купив газету «Деловой Петербург». Но я писал об этом в предыдущей колонке, не буду пересказывать.

Про спонсорские

Есть старый анекдот про боксера, у которого берут интервью. «Корреспондент спрашивает: ─ Зачем вам такие бицепсы? ─ Э-э-э...─ Наверное, чтобы удар был сильнее? ─ Ага! ─ А для чего в боксе нужна голова? ─ Э-э-э... ─ Наверное, чтобы видеть маневры соперника и рассчитать ответный удар? ─ Ага! А еще я в нее ем...»

Если во второй лиге финансовые аппетиты «Тосно» вполне вписывались в разблюдовку Fort Group, то уже в ФНЛ мы почувствовали, что становится тяжко. Вместо чеков из «Макдональдса» нам начали приносить счета из ресторана авторской кухни. Бюджет команды вырос значительно, траты увеличивались в геометрической прогрессии. Чтобы не быть голословным: расходы на команду в текущем сезоне могут составить до полумиллиарда рублей: это зарплаты футболистов и тренерского штаба, перелёты, переезды, гостиницы, аренда стадиона, экипировка… и (что мы считаем очень важной составляющей) содержание детской футбольной школы в Тосно.

А вот доходной части почти нет. Сувенирная продукция, билеты, реклама, права на телетрансляции в ФНЛ приносят сущие копейки и продаются с трудом. Поэтому команды здесь полностью дотационные.

К счастью, не перевелись энтузиасты, готовые подсобить частными деньгами. В этом году ФК «Тосно» поддержала обещающая обуть всю Россию компания Zenden (ее президент Андрей Павлов ─ уроженец Ленобласти, долго живший на Новгородчине). В общем котле клуба деньги, может, и не самые великие, но за спонсорское участие ─ поклон.

Ситуация очевидна: при существующей кредитной нагрузке на FG и наших планах развития тянуть в одиночку лямку ежемесячных, по факту ─ благотворительных, отчислений на футбол не просто накладно, но даже рискованно. Ведь поддержка команды должна быть не обузой, а удовольствием для ее владельцев и спонсоров. Не скрою, от перманентного одиночества периодически возникает желание… нет, не сунуть голову в петлю, а слить «Тосно» в унитаз. Сделать это, поверьте, очень легко, гораздо проще, чем выйти из убыточного бизнеса. Достаточно перестать перечислять спонсорские на счета команды.

Разумеется, это эмоции, которым в бизнесе нет места. Вот и мой партнер по Fort Group Борис Пайкин, стоявший у истоков создания ФК «Тосно» и его детской футбольной школы, верит в торжество разума и не сомневается, что прорвемся. Мы выполняли и продолжим выполнять взятые перед клубом обязательства, но факт, что помощь нам нужна. Кстати, именно азарт и вовлеченность Бориса в жизнь футбольной команды во многом позволили «Тосно» прорваться на самый верх турнирной таблицы. Бывает, как заорёт на матче, если наши гол не забили или пропустили, никому мало не покажется: впечатление, что трибуны вот-вот рухнут, а мяч от испуга сам закатится в ворота противника...      

А если говорить серьезно, пытаемся получить хоть какую-нибудь поддержку в регионе, где команда официально зарегистрирована. Участок в Кудрово мог бы стать неплохим местом для постройки современного стадиона в Ленинградской области и инструментом для поддержки команды. Location, location, location! Мы это знаем как девелоперы. Добираться в Кудрово удобно и жителям области, и горожанам (рядом КАД, в перспективе ─ метро). Fort Group был готов построить инфраструктуру и коммерческое жильё по соседству, отбив часть затрат на возведение стадиона и содержание команды. Увы, проект застрял на начальном этапе согласований. 

Увязли в топях и лесных болотах…

Правда, ходят слухи, что губернатор Александр Дрозденко ведёт переговоры о спонсорстве  с крупными компаниями, работающими в Ленобласти. Ждем-с.

А пока команда ютится в Великом Новгороде. В принципе, скоро должен освободиться «Петровский», но «Зенит» намерен оставить его за собой до 2020 года. Да и аренда стадиона больно уж высока. Новгородцы же принимают хлебосольно, взимают за игры  минимальную аренду, ходят болеть на «Тосно», как за родных. Областная администрация взялась подготовить стадион к требованиям Премьер-лиги. Мы от помощи не отказываемся, понимаем, что следующий сезон команда объективно отыграет в Новгороде.

Про цену входного билета в Премьер-лигу

С большой долей вероятности, уже в нынешнем сезоне в РФПЛ появится новичок. Многое может определить игра в ближайшем туре с лидером ФНЛ, московским "Динамо", которая состоится 26 марта в Новгороде.

Знатоки спорта пусть поправят, но, по-моему, до этого в высший дивизион отечественного футбола пробивались лишь две команды, представлявшие не столицу и не областные центры. Вспомним героев: «Текстильщик» из Камышина и «КАМАЗ» из Набережных Челнов. Но это было давно, в лихие 90-е. С тех пор дерзких самозванцев в футбольный бомонд не принимали. И вот теперь «Тосно» нагло ломится в дверь. Бог троицу любит! На спортивных форумах болельщики называют наш клуб фантомом. Действительно, у «Тосно», как мы выяснили, нет богатой истории, собственного стадиона, армии болельщиков и понятных перспектив.

С другой стороны, сейчас принято восхищаться «Краснодаром» Сергея Галицкого. Он тоже поднимал клуб с нуля. «Я тебя слепила из того, что было». 

Параллельно со взрослой командой создавал академию, куда набрал местных пацанов. А потом уже занялся стадионом. И ведь построил супер-арену!

Конечно, соблазнительно написать, что мы сделаем из «Тосно» новый «Краснодар». Но на горизонте маячат призраки «Асмарала» и «Жемчужины», клубов, которые начинали с помпой, пробились в «вышку», но сдулись буквально через пару сезонов.

Нам нет резона затевать проект-однодневку. Если играть, то в длинную. Но вот тут и надо хорошо считать. Не только набранные очки, но и потраченные рубли.

Сколько может стоить Fort Group содержание команды в Премьер-лиге? Мы прикидывали: на глазок ─ не менее миллиарда рублей. В разы больше, чем в ФНЛ! О доходах на первом этапе говорить смешно и наивно. Поначалу придется вкладывать. Вот и ищем союзников-партнеров, готовых поддержать команду рублём. Мы открыты для диалога как со спонсорами, так и с желающими купить долю в клубе и принимать в его жизни активное участие. 

Про деньги, которых много, и победы, которых мало

Не могу в очередной раз не изумиться «профессионализмом» наших чиновников от спорта, выбиравших города для чемпионата мира 2018 года. Как известно, Краснодар обнесли, зато первенство примут Саранск, Калининград, Нижний Новгород, Сочи и Волгоград, где нет приличных команд, а те, что есть, дышат на ладан.

Для кого строят эти стадионы, кто будет потом заполнять их трибуны? Местные начальники не парятся такими риторическими вопросами. Они тешат самолюбие. Ведь стать хозяином ЧМ-2018 ─ круто. И денег под это из бюджета отвалили.

Главное в российском футболе ─ ни тренеры и даже не игроки. Главное ─ амбиции владельцев и деньги. Но БАБЛО одновременно и главное зло неокрепшего отечественного футбола. Как новый русский, срубивший «ярд» на перепродаже плохо зарытых ископаемых, не способен с пользой потратить свалившееся богатство, так и в нашем футболе все хотят результата быстро и сразу. Но мы помним, что в жизни быстро случается…

Я спросил директора «Тосно», зачем он собирается звать в команду легионеров, когда вокруг много своей талантливой молодёжи? Он ответил, что наши в одиночку, увы, не потянут в Премьере. И вы же меня расстреляете, говорит, если все профукаю, и команда вылетит из лиги. Позиция человека, отвечающего за результат, ясна. Как ни крути, «Тосно» в случае повышения в классе придется обновлять состав. Минимум на двадцать процентов. И приглашать иностранцев, без этого ─ никуда. Но надо сделать так, чтобы и отечественные футболисты, которые в любом случае составят костяк коллектива, могли прогрессировать. Иначе потом опять будем удивляться, что у нашей сборной нет побед, а одни досадные проигрыши. Сетовать на голый фуфел вместо футбола…

Честно скажу, не знаю, как разорвать порочный круг. У нас пытаются впрячь в одну телегу коня и трепетную лань. Массовый спорт не имеет отношения к спорту высших достижений. Увы, это не сообщающиеся сосуды. И российский футбол можно называть чем угодно, но только не бизнесом.

Кадры решают все. А у нас по-прежнему нет системы подготовки. Бразильцы, аргентинцы, эквадорцы, африканцы, далее ─ везде… выращивают, словно бычков на откорм, молодых игроков, и мы покупаем готовый продукт задорого. А своих ребят растить по-прежнему некогда и некому. Программа импортозамещения работает лишь на словах. Как и в случае с отечественным производством.

Нельзя дом строить с крыши, как девелопер я это прекрасно знаю. У нашего футбола нет фундамента. Зато есть амбиции и прихоть начальников, этого «счастья» ─ хоть отбавляй. Высокую планку по бюджетам клубов задают госкомпании, что выглядит абсурдом. 

Про название

Fort начатое не бросит, но проект, повторяю, надо выводить на иной уровень.

Подумываем о смене имени. Есть идея назвать клуб ФК «Ингрия», так раньше обозначалась территория на северо-западе Руси, где находится современная Ленинградская область. Соратник Петра Великого князь Меншиков занимал должность  губернатора Ингерманландии.

Еще вариант ─ ФК «Форт». Звучит четко и весомо. И, будем откровенны, мотивированно с точки зрения продвижения бренда.

И, наконец, «еж под череп» ─ ФК «Александр Невский». Почему московский кружок промкооператоров в 30-е годы уже прошлого века выбрал для создаваемого спортивного общества имя предводителя восстания римских рабов Спартака, а мы не можем наречь клуб в честь небесного покровителя Петербурга со времен Петра Первого, святого земли русской, бившего шведов в 1240 году? Ну, вы школьный курс истории должны помнить, да и фильм Эйзенштейна многие наверняка видели. Дружина Невского, кстати, вышла из Великого Новгорода, где он княжил. «Кто с мечом к нам придет, тот от меча и погибнет».

В девизе клуба можно лишь одну букву поменять: «Кто с мЯчом к нам придет, от мЯча и погибнет»…

Кстати, в 2021 году будет отмечаться 800-летие со дня рождения Невского. Министерство культуры России уже объявило, что собирается снять полнометражный мультфильм о былинном герое для детей и юношества. А мы  можем добавить к светлому образу князя спортивную составляющую. Футбольную.

Думаю, ради «Александр Невского» губернатор Петербурга Георгий Полтавченко может прозрачно намекнуть «Зениту», что сидеть на двух стульях сразу не слишком удобно да и не по-землячески. Зачем мариновать «Петровский» еще три года? Почему бы не пустить новобранцев Премьер-лиги на поляну, пока бурьяном не заросла, и не сделать аренду вменяемой, а не как для врагов?

Словом, информация к размышлению. Жду откликов от потенциальных спонсоров, болельщиков, людей любящих футбол. Ну, и с площади Пролетарской Диктатуры и из соседнего Смольного тоже.

Клубу в Ленобласти быть! А уж каким он станет, зависит от нас. Всех вместе.

Максим Левченко

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Мобильный оператор Tele2 внедрил во всех регионах присутствия решение SON (Self-Organizing Network), позволяющее автоматически настраивать работу сети.
Navis Development Group
17.03.2017 15:59
В продажу вышли квартиры во 2й очереди жилого района «Шотландия»
16 марта в продажу вышли квартиры в доме 6 второй очереди жилого района «Шотландия». В шестом корпусе представлены квартиры с террасой и садом.
«Энфилд»
17.03.2017 13:06
«Арсенал-Недвижимость» предлагает ипотеку со ставкой 10,4%
При подаче заявки через ипотечный отдел ГК «Арсенал-Недвижимость» у покупателей есть уникальная возможность оформить ипотеку от «Сбербанка» со ставкой от 10,4% годовых.
17.03.2017 09:45
Недвижимость и комфорт тесно связаны: мнение магазина «МногоСна»
Магазин «МногоСна», который специализируется на спальных принадлежностях и ортопедических матрасах, объявил о расширении раздела своего каталога, нацеленного, в первую очередь, на владельцев загородной недвижимости – дач, коттеджей.
Фото: Осиченко Владимир
16.03.2017 18:20
​Петербуржцы присоединились к празднованию Дня святого Патрика
Кто сказал, что после 8 марта наступает затишье вплоть до 1 мая? Питерские лондонцы активно готовятся к празднованию Дня святого Патрика.
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