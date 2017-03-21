Обыски по делу о резиденции Путина приобрели масштаб преступного сообщества

Действия фигурантов уголовного дела о хищениях при строительстве резиденции президента РФ в Огарево квалифицированы как создание организованного преступного сообщества. Что не отменяет эпизодов по мошенничеству в особо крупном размере, которые также указаны в постановлении. Начатые утром 21 марта силами оперативников центрального аппарата ФСБ и Следственного комитета России задержания и обыски в Москве и Петербурге продолжаются. Ведь кроме уже ранее названных «Фонтанкой» начальника ФГУП «Атэкс» ФСО России Каминова, его бывшего заместителя Кюнера, петербургского бизнесмена из компании «Балтстрой» Торчинского, в деле фигурируют еще три персоны.

Как уже сообщало наше издание, сегодня в Москве начались обыски по делу руководителя ФГУП «Атэкс» ФСО России Андрея Каминова и его бывшего заместителя Станислава Кюнера. А в Петербурге 21 марта обыски затронули офисы субподрядчиков при строительстве так называемого «Объекта №53», который является резиденцией Владимира Путина. Так, в Северной столице задержан бывший генеральный директор компании ЗАО «Стройкомплект» Дмитрий Торчинский.

По данным «Фонтанки», уголовное дело возбуждено следователем СКР, полковником Новиковым, который ведет дело по контрабанде в отношении совладельца «Балтстроя» Дмитрия Михальченко. Оно квалифицировано по частям первой и второй статьи 210 УК РФ («Создание и участие в организованном преступном сообществе»). Помимо этого, как уже сообщила наша газета, в уголовном деле есть факты мошенничества в особо крупном размере.

По версии следствия, подконтрольными ФГУП «Атэкс» ФСО России являлись ЗАО «Холдинговая компания «Форум» и ЗАО «Балтстрой». А именно эти две компании вошли в громкие федеральные новости об аресте за контрабанду влиятельного Дмитрия Михальченко и руководителя «Балтстроя» Дмитрия Сергеева (по «делу Минкульта»).