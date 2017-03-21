На Турку прорвало теплосеть - в разлив попали машины

Энергетики 21 марта устраняют последствия коммунальной аварии во Фрунзенском районе Петербурга. Теплоснабжение в ближайших домах не пострадало, но горячая вода залила припаркованные автомобили.

Как сообщили в пресс-службе «Теплосети Санкт-Петербурга», информация о прорыве трубы диаметром 500 мм у дома 32, корпус 1, по улице Турку поступила в 13:48. Аварийная бригада уже локализовала вытекание и обеспечила безопасность. На данный момент тепло и горячая вода поступают в соседние дома в штатном режиме.

Энергетики просят жителей района соблюдать осторожность: не подходить и не подъезжать к оказавшимся в кипятке машинам, не пытаться вытащить их своими силами.

Движение на улице перекрыто.

«Ответственность компании застрахована, весь реальный ущерб будет возмещен», – уточнили в пресс-службе. Напомним, для того, чтобы получить компенсацию, нужно зафиксировать повреждения и обратиться в страховую компанию.