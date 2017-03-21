ВЦИОМ: 85% россиян не поддерживают привлечение низкоквалифицированных мигрантов

Жители России рады квалифицированным работникам из-за рубежа и русскоязычным приезжим из СНГ, однако не считают хорошее владение русским языком преимуществом при получении гражданства. Таковы результаты исследования ВЦИОМ, опубликованные 21 марта.

По данным социологов, 41% опрошенных против облегчения процедуры получения гражданства только на основании знания языка, – по их мнению, порядок должен зависеть от конкретного человека. Такого мнения придерживаются как в городах-миллионниках, так и в деревнях.

29 процентов россиян полагают, что все мигранты из СНГ должны получать гражданство на одинаковых условиях. Однако только 9 процентов жителей хотят видеть в стране неквалифицированных работников. 85% респондентов предпочитают, чтобы приезжали только люди, профессия которых востребована российской экономикой (остальные 6% затруднились с ответом).

78% опрошенных поддерживают переселение в нашу страну всех, кто знает русский. Причем 40% уверены, что русскоговорящим нужно оказывать помощь. 33% настаивают, что помогать с переездом стоит только специалистам с высокой квалификацией.