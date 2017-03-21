По делу о резиденции президента в Москве задержан экс-заместитель ФГУП ФСО

В Москве задержан экс-заместитель главы ФГУП «Атэкс» ФСО России Станислав Кюнер. В госпредприятие он пришел из руководства петербургской компании «Балтстрой», руководитель которой Дмитрий Сергеев ныне находится под арестом по известному «делу Минкульта», а совладелец, Дмитрий Михальченко, – также в СИЗО по обвинению в контрабанде.

По информации «Фонтанки», задержание Станислава Кюнера связано с уголовным делом в отношении главы «Атэкс» Андрея Каминова, возбужденным Следственным комитетом России по нескольким эпизодам мошенничества в особо крупном размере. Как уже сообщило сегодня, 21 марта, наше издание, в СК России расследуют хищения при строительстве новоогаревской резиденции Владимира Путина (контракт более 5,5 млрд рублей). На субподряде ФГУП «Атэкс» ФСО РФ привлекло ЗАО «СтройФасад», гендиректором которого в 2009-2011 годы, согласно системе СПАРК, был Станислав Кюнер.

Во ФГУП «Атэкс» на позицию заместителя Кюнер перешел в 2011 году из компании «Балтстрой», подконтрольной ныне арестованному по обвинению в контрабанде Сергею Михальченко. В «Атэксе» петербуржец возглавил тендерную комиссию, после чего «Балтстрой» и начал получать контракты от ФГУПа. В 2012 году «СтройФасад» стал субподрядчиком на строительстве резиденции в Ново-Огарево. А в 2013-м Кюнер покинул должность замдиректора «Атэкс». Сегодня он является совладельцем компаний «Премьер-Декор» и «ТФДекор».

Ранее «Фонтанка» сообщала, что сам глава ФГУПа, Андрей Каминов, был также сегодня задержан. Параллельно с этим в Петербурге проводятся обыски у ряда субподрядчиков федерального предприятия – в частности, у «Стройкомплекта». Отметим, что «СтройФасад» и «Стройкомплект» были героями так называемого «дела Минкульта» о хищениях при реконструкциях памятников культуры.

Добавим, что руководитель и совладелец «Балтстроя» Дмитрий Сергеев ранее был арестован вместе со своим заместителем Кочиновым (сегодня он — на подписке о невыезде) — тоже по «делу Минкульта». А другой совладелец «Балтстроя», Дмитрий Михальченко, арестован по обвинению в контрабанде.