МЧС уточняет: Адрес пожара на Салова от 18 марта был указан неверно

ГУ МЧС по Петербургу уточняет, что крупный пожар на складах во Фрунзенском районе произошел не на территории ООО «Петербургская топливная компания», а на улице Салова, 23б.

Как пояснило ведомство 21 марта, заявка о пожаре на Салова, 34, где находится ООО «ПТК», поступила дежурным от очевидцев. Эту информацию специалисты распространили в СМИ. Точный адрес — улица Салова, 23б, это выяснили позже.

Здание, которое 18 марта тушили по четвертому из пяти номеров сложности, не имеет отношения к «Петербургской топливной компании».