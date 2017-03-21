У Мариинского дворца показали "демона ЗакСа"

Гражданские активисты вышли на одиночные пикеты к Мариинскому дворцу. Об этом 21 марта сообщает в Facebook депутат Максим Резник.

"Спасибо за поддержку наших товарищей! Один за всех и все за одного!!!" – написал он, опубликовав фотографию активиста Вадима Суходольского, который держит в руках плакат с надписью "Помощник депутата – не раб спикера. Крепостное право отменили в 1861 году".

Согласно опубликованным в соцсетях данным, к Мариинскому дворцу активисты "Открытой России" пришли с плакатом "Демон ЗакСа" с изображением Мефистофеля с головой Вячеслава Макарова.

Напомним, что ранее стало известно о том, что в Мариинский дворец не пустили двоих помощников депутатов ЗакСа, им заблокировали пропуска. Ещё шестерых госслужащих вызвали в отдел кадров и объявили о проведении проверки в связи с их участием в митинге на Марсовом поле против передачи Исаакия РПЦ. В частности, в ходе проверки им показали плакат с изображением Макарова в виде Мефистофеля, сбитого в 2015 году с дома Лишневского на Петроградской стороне. По данным "Фонтанки", именно этот плакат и послужил основанием для проверки помощников оппозиционных депутатов.