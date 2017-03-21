Экс-президент Египта Хосни Мубарак вышел на свободу

Бывший президент Египта Хосни Мубарак покинул военный госпиталь в Каире и вернулся домой в районе Гелиполис, передает 21 марта издание Youm7 со ссылкой на источники, близкие семье Мубарака.

Его сын Гамаль Мубарак и супруга Сюзан Сабет сопровождали его на специальном автомобиле.

Ранее генеральная прокуратура Египта одобрила освобождение бывшего президента страны Хосни Мубарака. Об этом сообщил его адвокат, передает ливанская газета The Daily Star.

В начале марта суд признал Мубарака невиновным в убийстве демонстрантов во время восстания 2011 года.