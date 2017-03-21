В Петербурге по делу о резиденции президента задержан экс-директор «Стройкомплект»

В петербургском офисе компании «Стройкомплект», фактически родственной структуры компании «Балтстрой», на улице Рубинштейна, 13, идут обыски. Ранее компания была одним из субподрядчиков застройщика ФСО. Ее экс-руководитель, коммерсант Дмитрий Торчинский, задержан и, скорее всего, будет доставлен в столицу.

По информации «Фонтанки», утром 21 марта люди в масках вошли в помещение бизнес-центра «Агат» на Рубинштейна, 13, где располагается офис компании «Стройкомплект». (Не секрет, что данная компания фактически является структурой компании «Балтстрой». Гендиректором «Стройкомплекта» сейчас значится Максим Орлов, бывший руководитель ООО «Метизстрой». Однако еще до середины февраля кресло директора «Стройкомплекта» занимал Дмитрий Торчинский.)

Когда журналист «Фонтанки» попытался войти в бизнес-центр, один из сотрудников сообщил корреспонденту нашего издания, что руководителей некоторых фирм попросили оставаться на своих местах, после чего «Агат» закрыли на вход. Попытка оценить ситуацию через окна первого этажа привела к тому, что те же люди в масках заинтересовались поведением репортера. Выйдя и проверив фотоаппарат на наличие актуальных фотографий, силовики заявили, что никаких обысков в бизнес-центре не ведется. Заодно они сообщили «Фонтанке», чтобы наше издание шло к «Макдоналдсу», расположенному на углу Невского проспекта и Рубинштейна, и поснимало там что-нибудь более интересное. Тем самым сотрудники ФСБ полностью подтвердили нашу информацию об обысках в компании «Стройкомплект».

Ранее «Фонтанка» сообщала, что 20 марта в Северную столицу прилетела группа оперативников Службы экономической безопасности и Главного управления собственной безопасности ФСБ России. Их петербургские коллеги получили конверты с постановлениями на обыск в различных компаниях города. По информации нашей редакции, обыски связаны с уголовным делом СКР в отношении руководителя ФГУП «Атэкс» ФСО РФ Андрея Каминова и ряда петербургских предпринимателей из числа субподрядчиков федерального предприятия.

Одновременно с обысками в Северной столице Следственный комитет и ФСБ России днем 21 марта проводят обыски у самого Каминова, который уже задержан. Речь идет о предполагаемых хищениях бюджетных средств при строительстве резиденции президента РФ в Ново-Огарево. «Атэкс» является генподрядчиком на ряде объектов ФСО, через него крупные контракты получали компании, связанные с главой холдинга «Форум» Дмитрия Михальченко. В частности, «Стройкомплект» только за 2015 год получил субподрядные работы на 848 млн рублей. Впоследствии эта компания стала одним из героев «дела Минкульта», как и субподрядчик застройщика резиденции в Ново-Огарево «СтройФасад». Последняя, кстати, также фигурирует в материалах уголовного дела.

По данным нашего издания, владелец фирмы «Стройкомплект» Дмитрий Торчинский задержан и будет отвезен в столицу. Если так, то, как показывает практика, следствие выйдет с ходатайством о его аресте.

Что касается компании «Балтстрой», в которую фактически входит компания «Стройкомплект», то, как известно, ее совладелец и руководитель Дмитрий Сергеев и финансовый заместитель Александр Кочинов были ранее арестованы по нашумевшему «делу Минкульта» (сегодня Кочинов находится под подпиской о невыезде вследствие тяжелой болезни). В рамках этого дела также был арестован и заместитель министра культуры Пирумов.