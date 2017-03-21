В Москве задержан бывший заместитель главы ФГУП «Атэкс» и гендиректор «СтройФасада»

В Москве 21 марта задержан экс-заместитель главы ФГУП «Атэкс» Станислав Кюнер. В госпредприятие он пришел из руководства «БалтСтроя» и «СтройФасада».

По информации «Фонтанки», задержание Кюнера связано с уголовным делом в отношении главы «Атэкс» Андрея Каминова («Мошенничество в особо крупном размере»). Расследуются хищения при строительстве новоогаревской резиденции президента страны (контракт более 5,5 млрд рублей). На субподряде «Атэкс» привлек ЗАО «СтройФасад», гендиректором которого в 2009-2011 гг., согласно системе СПАРК, был Станислав Кюнер. В «Атэкс» он перешел в 2011 году из компании «БалтСтрой», подконтрольной Сергею Михальченко. На предприятии он возглавил тендерную комиссию, после чего «БалтСтрой» начал получать контракты от ФГУПа один за другим. В 2012 году «СтроройФасад» стал субподрядчиком на строительстве резиденции в Ново-Огарево. В 2013 Кюнер покинул должность замдиректора «Атэкс» и вернулся в «СтройФасад». Сейчас является совладельцем компаний «Премьер-Декор» и «ТФДекор».

Ранее «Фонтанка» сообщала, что сам Андрей Каминов был сегодня задержан. Параллельно с этим в Петербурге проводятся обыски у ряда субподрядчиков ФГУП «Атэкс» – в частности, у «Стройкомплекта». Отметим, что «СтройФасад» и «Стройкомплект» были героями так называемого «дела Минкульта» о хищениях при реконструкциях памятников культуры.