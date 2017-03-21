Нападающий СКА Дадонов: С «Динамо» нам просто повезло

Нападающий петербургского СКА Евгений Дадонов прокомментировал "Фонтанке" 21 марта итоги победной серии с «Динамо». По его словам, армейцам с Невы немного повезло.

«Почему серия с «Динамо» получилась не такой упорной, как ожидалось? Просто, наверное, нам чуть-чуть повезло, что мы выиграли четыре матча так быстро. На самом деле каждая игра была в одну шайбу. Серия была упорной и много сил отняла. Почему первый матч серии для нас всегда самый сложный? Первый матч в любой серии такой, наверное. Может быть, хоккеисты более свежие ещё, команды стараются, присматриваются друг к другу. Посмотрим, как дальше будет складываться. Не исключено, что это было просто стечение обстоятельств», – подчеркнул Дадонов.

Также хоккеист высказался о следующем сопернике – ярославском «Локомотиве», с которым СКА предстоит сыграть в финале Западной конференции КХЛ. В своем полуфинале «Локомотив» сенсационно обыграл победителя регулярного чемпионата ЦСКА 4-2.

«Я бы не сказал, что «Локомотив» – неожиданный соперник. Они победили ЦСКА, значит, были сильнее. Как показала серия с ЦСКА, у них оба вратаря готовы. Тоже будем разбирать их игру», – заявил Дадонов.

Первый матч СКА – «Локомотив» пройдет в Санкт-Петербурге 23 марта. Серия продлится до четырех побед одной из команд.