Лидеры СКА Дацюк и Войнов могут пропустить начало серии с «Локомотивом»

Ведущие игроки хоккейного клуба СКА защитник Вячеслав Войнов и нападающий Павел Дацюк могут пропустить начало серии против «Локомотива».

Как рассказал по итогам открытой тренировки в многофункциональном центре «Хоккейный город» 21 марта помощник главного тренера петербургской команды Харийс Витолиньш, оба хоккеиста по-прежнему не в форме из-за полученных травм.

– Пока все на травмах, скажем так, – заявил Витолиньш в ответ на вопрос журналистов, ждать ли Войнова с Дацюком в серии с «Локомотивом».

Напомним, первый матч финала Западной конференции Континентальной хоккейной лиги пройдет 23 марта в «Ледовом дворце». Серия продлится до четырех побед одной из команд.