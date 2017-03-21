Кремль дистанцировался от возможного бойкота "Евровидения"

Бойкотирование "Евровидения" в случае отказа во въезде на Украину певицы Юлии Самойловой не является вопросом Кремля, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Что касается бойкота, то еще раз повторяю: наверное, это не совсем вопрос Кремля. Есть наш кандидат, он выбран, и мы рассчитываем на то, что российская исполнительница сможет представить нашу страну на этом международном конкурсе", – сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос, должна ли Россия бойкотировать конкурс в случае отказа во въезде на Украину Самойловой.

"Пока каких-то официальных решений украинская сторона не объявляла, мы следим за ситуацией. Это международный конкурс, и Украина принимает у себя международный конкурс", – добавил Песков.

Пресс-секретарь президента подчеркнул, что вопрос необходимо адресовать российским организаторам конкурса. "Если мы правильно понимаем, то такой опции, как замена нашего исполнителя, который уже определен, не предусмотрено", – сказал он.

Накануне стало известно, что служба безопасности Украины (СБУ) подготовила решение о запрете на въезд в страну Самойловой. Ранее СБУ начала проверку в связи с сообщениями о том, что российская певица посещала Крым.

"Евровидение-2017" пройдет в мае в Киеве. Россию на конкурсе, как предполагается, представит Самойлова с песней "Flame is Burning".