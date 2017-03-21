Тренер СКА: «Локомотив» - очень настырная команда

Помощник главного тренера хоккейного клуба СКА Харийс Витолиньш рассказал о сопернике по финалу Западной конференции – ярославском «Локомотиве» сегодня, 21 марта. Общение со специалистом прошло после открытой тренировки в многофункциональном комплексе «Хоккейный город» на Российском проспекте, 6.

– «Локомотив» – это очень физически крепкая команда, молодая, настырная, – заявил Витолиньш. – Самоотверженность у них большая. Там играют молодые ребята, которые голодные до голов. Был у них один момент спада, когда не шло, но сейчас они начинают выходить на лидерские роли. В том числе и в большинстве выходят. Большая самоотверженность у них. Иностранная пятерка тоже отлично у них играет. Ну а вратарская линия у них всегда была хорошая. Такая команда, у которой во всех линиях есть сильные стороны. В общем, серия будет очень интересной.

Напомним, в полуфинале Западной конференции СКА обыграл московское «Динамо» со счетом 4-1. Первый матч финала против «Локомотива» пройдет в Петербурге 23 марта. В следующую стадию пройдет команда, которая первой одержит четыре победы.