КС запретил полиции задерживать пикетчиков под предлогом безопасности

Российским полицейским запрещено задерживать одиночных пикетчиков, прикрываясь соображениями безопасности. Силовики должны охранять активистов, а не прятать их в участке от воображаемых угроз, решил Конституционный суд.

Постановление с разъяснениями о правах полиции КС опубликовал 21 марта по просьбе белгородского пикетчика Владимира Сергиенко. Его в 2015 году задержали на антивоенном пикете под лозунгом «Позор путинскому режиму».

Как можно понять из материалов дела, полиция увезла Сергиенко в участок без объяснения причин. Однако, когда заявитель обжаловал ситуацию в суде, ему объяснили, что правоохранители заботились об его жизни и здоровье. Обычные жители Белгорода, разъярённые антиправительственными лозунгами, якобы собирались наброситься на мужчину.

Сегодня КС признал, что поведение силовиков было неправомерным. У полицейских есть лишь два основания задерживать граждан на пикете под предлогом безопасности. Во-первых, если «угроза жизни и здоровью является реальной, а не предполагаемой». Во-вторых, если «у сотрудников полиции отсутствует объективная возможность иными законными действиями устранить данную угрозу или противостоять ей без прекращения пикетирования».

Пребывание в участке должно уместиться в «максимально короткий срок», и сразу после составления протокола пикетчик должен быть отпущен.

Дело Владимира Сергиенко в белгородских судах может быть пересмотрено, полагает КС. Статья же 13 федерального закона «О полиции», которую оспаривал активист, останется в силе. Но теперь её можно применять лишь с теми пояснениями, которые дал Конституционный суд.