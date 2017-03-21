Эксперты: Число приговоров за экстремистские призывы снижается впервые за шесть лет

Количество осужденных за экстремистские высказывания в 2016 году снизилось впервые за шесть лет. К такому выводу пришли эксперты информационно-аналитического центра «Сова» в своем годовом докладе о расизме и ксенофобии. Копия документа есть в распоряжении РБК. «Сова» собирает сведения о судебных решениях по открытым источникам; подробные официальные данные судебного департамента Верховного суда за 2016 год еще не опубликованы.

Аналитики насчитали за 2016 год 198 человек, которых приговорили за экстремистские высказывания. В 2015 году их было 213. «Вероятно, это связано с постепенным ослаблением мобилизационного настроя, связанного с войной в Украине, и с выполнением в значительной степени задачи подавления ультраправого движения», — говорится в докладе. При этом количество приговоров за высказывания по-прежнему опережает количество судебных решений по всем прочим экстремистским преступлениям вместе взятым, указывают авторы исследования.

Ранее Генпрокуратура указывала, что призывы и высказывания составляют подавляющее большинство экстремистских преступлений; именно за счет них наблюдается рост радикальной преступности в целом, хотя насилие по мотивам ненависти падает. Снижение интенсивности преследования за высказывания — «обнадеживающий факт», однако по-прежнему приговоров за призывы в России «непропорционально много» по мировым меркам, сказал РБК директор центра «Сова» Александр Верховский.

В борьбе с экстремизмом «репрессивные методы начинают понемногу отходить в прошлое», зато активнее «включаются в дело методы, работающие, по мнению правоохранительных органов, на «профилактику», отмечается в докладе. Так, растет количество блокировок в интернете: если за 2015 год в реестр запрещенных сайтов по решениям суда попали 283 ресурса, то за прошлый – 486. А число сайтов, заблокированных во внесудебном порядке, растет еще быстрее: в 2015 году таких ресурсов было 133, а в 2016 – 923. Существенная часть блокируемого контента — видеоролики запрещенного «Исламского государства», указывают авторы.

Административных дел по экстремистским статьям тоже стало больше. Например, за демонстрацию нацистской символики в 2016 году были оштрафованы 128 человек, тогда как в предыдущем – 73. А за распространение экстремистских материалов суды наказали 161 человека против 61 в 2015 году. Еще одной специфической профилактической мерой докладчики называют конфискацию «орудий преступления» — ноутбуков, планшетов, смартфонов. Такая мера административного наказания применяется все чаще, при этом стоимость изымаемых гаджетов порой многократно превышает размеры штрафов. Такой санкции подверглась, например, жительница Свердловской области Екатерина Вологженинова, у которой после репоста проукраинских стихов уничтожили ноутбук.