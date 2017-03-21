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21.03.2017 13:04

Застройщик уходит в VR

С развитием современных технологий и гаджетов появилось огромное поле возможностей для реализации идей, связанных с продвижением продукта застройщика.*
Застройщик уходит в VR
Фото "Разумная Недвижимость"

Очки виртуальной реальности, 3D-туры, стройка в режиме онлайн создают новый формат взаимодействия между застройщиком и покупателем.

Одно из новых направлений в развитии презентативного информирования получили мобильные приложения, которые значительно упрощают процесс поиска объектов недвижимости и знакомства с ними.

Приложения на платформе iOS стали новой волной и в том числе в формировании имиджа застройщика, как современного игрока на рынке, который следит за новыми веяниями времени. Безусловно, такая подача информации, пусть даже рекламного характера, радует потенциального покупателя, который имеет возможность познакомиться в формате приложения с продуктами застройщика где угодно, был бы в кармане телефон. Понятно, что подобные приложения рассчитаны на молодёжь и людей, которым не чужды гаджеты нового времени.

Для того, чтобы виртуально прогуляться по строящимся очередям голландского квартала Янила Кантри, шведского квартала IQ Гатчина и малоэтажного финского городка Юттери, достаточно скачать из App Store или Google Play на свое мобильное устройство разработанное компанией мобильное приложение «Ленстройтрест». Теперь каждый сможет прогуляться по дворам и улицам, подойти поближе к игровым комплексам на детских площадках и даже заглянуть в некоторые квартиры застройщика.

Мобильное приложение для iOS запустила группа компаний «Эталон» («ЛенСпецСМУ»), решив не отставать от времени. Интерфейс позволяет без труда выбрать желаемую квартиру в любом объекте компании. Пользователям приложения доступны описания жилых комплексов, параметрический выборщик квартир, информация о спецпредложениях и контактная информация офисов продаж и региональных представительств компании. В приложении предусмотрена возможность делиться выбранными планировками с родными и друзьями или сохранять в «избранное».

Через приложение можно сразу же забронировать понравившуюся квартиру, связавшись напрямую с менеджером по продажам.

Современные облачные технологии используются холдингом RBI при передаче квартир в ЖК Green City. Замечания, высказанные дольщиками в процессе осмотра квартиры, сразу фиксируются и передаются специалисту. Акт о выявленных дефектах формируется автоматически. Облачные технологии позволяют не только оперативно фиксировать замечания, но и эффективно контролировать ход работ по их устранению.

Если интересуетесь объектами комфорт-класса, то Master Девелопмент предлагает ознакомиться с ЖК Master на Серебристом бульваре, 19, скачав приложение в Google Play Market и App Store. Приложение позволяет изучить обзор дома на 360 градусов, ознакомиться с планировкой квартир с мебелью, познакомиться с панорамой окружающей застройки. А также забронировать квартиру прямо из приложения или запросить консультацию специалиста компании.

Остаётся надеяться, что доля держателей iPhone в России вырастет, и девелоперу будет проще взаимодействовать с данной категорий граждан. Ведь на данный момент, по данным исследования Synovate Comcon, всего 1% россиян имеют смартфоны iPhone, основной процент населения пользуется Android, впрочем, Санкт-Петербург и Москва в этом отношении могут показать другую статистику.

*"На правах рекламы"


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