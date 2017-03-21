Россия погасит последний долг СССР

Министерство финансов России достигло с властями Боснии и Герцеговины соглашения о выплате последнего непогашенного долга СССР, накопившегося в связи с поставками товаров из бывшей Югославии, говорится в поступившем РБК пресс-релизе российского ведомства.

Подписанным 21 марта соглашением предусмотрены пересчет клиринговой задолженности в доллары США и погашение получившейся суммы в течение 45 календарных дней с даты вступления документа в силу.

«В результате пересчета сумма обязательств Российской Федерации перед Боснией и Герцеговиной составляет $125,2 млн и подлежит погашению единовременным денежным платежом», — пояснил заместитель министра финансов Сергей Сторчак.

В декабре 2016 года правительство России своим распоряжением поручило Минфину провести с представителями Боснии и Герцеговины финальные переговоры об урегулировании долга и подписать от имени правительства соответствующее соглашение.

В документе, опубликованном тогда на официальном портале правовой информации, оговаривалось, что полученные от России средства будут разделены властями Боснии и Герцеговины между составляющими страну субъектами. При этом $72,59 млн (58% общей суммы) получит Федерация Боснии и Герцеговины, $36,295 млн (29%) — Республика Сербская, $3,755 млн (3%) — самоуправляемый округ Брчко. Оставшиеся $12,5 млн (10%) будут использованы на нужды общегосударственных органов власти Боснии и Герцеговины.