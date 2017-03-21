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21.03.2017 12:59

Матч «Спартак»-«Зенит» назначен на 16 апреля

РФПЛ определила расписание ближайших трех туров чемпионата России по футболу. Петербургский «Зенит» будет играть 2, 8 и 16 апреля.

Как сообщила 21 марта Российская футбольная премьер-лига на своем сайте, дата и время начала матчей чемпионата страны согласованы с основным вещателем «Матч ТВ».

21-й тур стартует 31 марта. Встреча казанского «Рубина» и «Зенита» станет его центральным матчем и состоится 2 апреля в 14:00.

В 22-м «Зенит» сыграет с «Анжи» (Махачкала) 8 апреля в 19:00.

16 апреля в 20:00 «Спартак-Москва» примет «Зенит».

Даты остальных игр определят после полуфинальных матчей за Кубок России по футболу.


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