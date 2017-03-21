Задержан «минер» дома на Художников

Полицейские нашли вероятного анонима, в пятницу «заминировавшего» дом в Выборгском районе Петербурга. Он признался, что таким образом "мстил системе".

Как сообщили 21 марта в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и области, сотрудники полиции задержали подозреваемого, звонок которого ранним утром 17 марта выгнал на улицу 350 жителей дома 24 на проспекте Художников. Им оказался 31-летний мужчина, без работы, определенного места жительства и регистрации в Петербурге. По данным следствия, ранее мужчина был судим, в том числе за грабеж.

Мужчина объяснил следователям, что когда он «предупредил» о якобы бомбе, то был пьян и таким образом хотел «выместить злобу за привлечение его к уголовной ответственности».

По данным полиции, 350 жителей девятиэтажки ждали окончания проверки в соседней школе. Взрывоопасных веществ и взрывных устройств в доме не обнаружили.