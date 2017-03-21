Смольный в 2016 году поддержал предпринимателей на 1,5 млрд рублей

Объем финансирования программы "Развитие предпринимательства и потребительского рынка в Санкт-Петербурге на 2015-2020 годы" за 2016 год составил 1,56 млрд рублей. Об этом сообщил глава комитета по развитию предпринимательства и потребительского рынка Смольного Эльгиз Качаев на заседании городского правительства.

По его словам, 99,7% этих средств было выделено из городского бюджета, 0,3% из федерального.

Программа была исполнена на 96,2%, то есть фактически предприниматели получили 1,499 млрд рублей. Больше всего средств – 1,17 млрд рублей – было выделено на подпрограмму «Развитие оптовой и розничной торговли и общественного питания, бытового обслуживания и сферы ритуальных услуг». В частности, комитет провел Рождественскую ярмарку, Фестиваль мороженого, конкурс «Золотой Гермес», а также завершил 2-ю очередь Белоостровского кладбища и провел ремонт Колпинского городского кладбища, военного кладбища в поселке Понтонный и Корчминского мемориала.

332,9 млн рублей было выделено на поддержку малого и среднего предпринимательства, в частности на субсидирование процентных ставок, арендных платежей, на ярмарочную деятельность и др.