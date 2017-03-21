В Москве задержан руководитель ФГУП «Атэкс» ФСО России Андрей Каминов

Одновременно с обысками в Северной столице Следственный комитет и ФСБ России днем 21 марта проводят обыски в Москве, у руководителя федерального ГУП «Атэкс» ФСО РФ петербуржца Андрея Каминова. Это дело по хищению средств при строительстве резиденции Владимира Путина в Огарево. «Фонтанке» сообщают, что Каминов задержан.

По информации нашего издания, параллельно с обысками у петербургских субподрядчиков ФГУП «Атэкс» ФСО России, сотрудники центрального аппарата ФСБ и Следственного комитета России сегодня начали обыски в Москве. Они пришли к руководителю федерального предприятия Андрею Каминову, обыскали его квартиру и доставили в Следственный комитет.

По данным нашей газеты, уголовное дело в отношении Каминова и ряда петербургских субподрядчиков возбуждено в Следственном комитете России по нескольким эпизодам части четвертой статьи 159 УК РФ («Мошенничество в особо крупном размере»). В деле исследуется строительство «Объекта №53», где, по версии следствия, были похищены деньги. Заметим, что этот комплекс представляет собой двухэтажный Дом приемов, со спортзалом, гостиницей и прочими сооружениями, и именуется в документах «Объект № 53» ФСО России. Он является официальной резиденцией президента Владимира Путина в Ново-Огарево, а стоимость работ там превышает 5,5 млрд рублей

Любопытно, что, по данным «Фонтанки», уголовное дело было возбуждено следователем по особо важным делам Главного управления по расследованию особо важных дел СК РФ полковником юстиции Сергеем Новиковым. Именно он ведет уголовное дело по контрабанде в отношении ныне арестованного петербургского миллиардера Дмитрия Михальченко. Таким образом, предположение о том, что обыски в Петербурге по делу Андрея Каминова могут быть связаны с показаниями самого Михальченко, подтверждается. К тому же петербуржец Андрей Каминов до назначения его на пост начальника ФГУП работал в нескольких компаниях, связанных с холдингом «Форум» (в частности, в фирме «Феникс», застраивавшей порт «Бронка»). Безусловно, Каминов был лично знаком с влиятельным собственником этой бизнес-структуры.