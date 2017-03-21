СМИ: Сотрудники ФСБ избили шваброй аспиранта, вывесившего флаг Украины на здании МГУ
Аспиранта исторического факультета МГУ задержали и, предположительно, избили после того, как он вывесил из окна общежития флаг Украины во время концерта «Весна» в честь присоединения Крыма, сообщает «Медиазона» со ссылкой на друга аспиранта, пожелавшего остаться анонимным. Имя аспиранта также не раскрывается. Официально информация не подтверждена.
СМИ сообщает, что молодого человека задержали 18 марта в общежитии, к нему пришел майор Беловицкий из ОВД МГУ и трое человек, представившихся сотрудниками ФСБ. У аспиранта забрали фотоаппарат, телефон и ноутбук, а затем доставили в ОВД МГУ. В отделении его "ударили ладонью по голове и заостренной шваброй — в туловище". По словам анонимного источника, у аспиранта остались порезы и ссадины, которые он 20 марта зафиксировал в травмпункте.
После допроса молодого человека якобы заставили написать расписку в том, что он согласен работать осведомителем ФСБ и центра по противодействию экстремизму МВД, а также принудили написать в протоколе о задержании, что он размахивал флагом и нецензурно выражался. После чего выписали квитанцию на штраф за мелкое хулиганство. «Полицейский ушел, а ФСБшники начали допрос с пристрастием — кто такой, на кого работаешь, кто тебе заплатил. Заставили включить ноутбук, рылись в телефоне и фотоаппарате. Особо его не били, в голову только раскрытой ладонью, в корпус несколько раз тыкали заостренной шваброй, от которой остались порезы и ссадины», — рассказал друг аспиранта.
Как сообщил анонимный источник, молодой человек обратился в Комитет по предотвращению пыток.
18 марта перед главным зданием МГУ на Воробьевых горах прошел фестиваль «Весна», посвященный третьей годовщине присоединения Крыма к России. По данным МВД, в нем приняли участие 150 тысяч человек.
Источник: "Медиазона"