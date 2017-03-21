ФСБ проводит обыски в Петербурге по новому делу о резиденции президента

Оперативники центрального аппарата ФСБ, регионального управления ФСБ и сотрудники Следственного комитета России обыскивают субподрядчиков компании «Балтстрой», аффилированной к ныне арестованному Дмитрию Михальченко. «Фонтанка» узнала, что это – новое дело по хищению при строительстве резиденции Владимира Путина в Огарево. Возбуждено оно в отношении руководителя ФГУП ФСО «Атэкс» петербуржца Андрея Каминова.

По информации нашего корреспондента, 20 марта в Северную столицу прилетела группа оперативников Службы экономической безопасности и Главного управления собственной безопасности ФСБ России. Сегодня утром на Литейном проспекте, 4, москвичи раздали конверты оперативникам Службы экономической безопасности УФСБ по Петербургу и Ленобласти, в каждом из которых находилось постановление на обыск в конкретной компании города на Неве.

По данным нашего издания, мероприятия проходят в рамках возбужденного Следственным комитетом России уголовного дела по ч. 4 ст. 159 УК РФ («Мошенничество в особо крупном размере»). Как стало известно журналисту «Фонтанки», дело возбуждено в отношении руководителя ФГУП «Атэкс» ФСО РФ Андрея Каминова и ряда петербургских предпринимателей из числа субподрядчиков ФГУП «Атэкс». Обыски проходят в нескольких офисах.

Особо стоит отметить, что, по некоторым сведениям, в постановлениях на обыск указано, что хищения бюджетных средств были совершены при строительстве объекта ФСО «Огарево». Не секрет, что комплекс представляет собой двухэтажный Дом приемов со спортзалом, гостиницей и прочими сооружениями и именуется в документах «Объект №53» ФСО России. Это – официальная резиденция президента РФ в Ново-Огарево, а стоимость работ там превышает 5,5 млрд рублей.

Добавим, что ФГУП «Атэкс» находится в ведении Федеральной службы охраны России и является генподрядчиком при строительстве и ремонте важнейших государственных объектов. Его руководителем около 10 лет назад стал петербуржец Андрей Каминов. До этого он работал в нескольких компаниях, связанных с «Форумом». В частности, фирме «Феникс», застраивавшей порт «Бронка». Безусловно, Каминов был лично знаком с влиятельным собственником холдинга Дмитрием Михальченко.

Именно через «Атэкс» крупные субподряды начала получать компания «Балтстрой» (также входившая в «Форум») и аффилированные с ней структуры. Речь идет о статусных объектах – Грановитая палата, Большой Кремлевский дворец и здание самого ФСО в Москве на Ильинке. За 2 года «Балтстрой» увеличил выручку почти в 30 раз, а вначале нулевых переключился на работу по субподрядам на Министерство культуры. Именно это в итоге вылилось в «дело Минкультуры», в ходе которого вскрылись хищения на реставрационных работах. Так, в марте 2016 года были арестованы руководители «Балтстроя» и заместитель министра культуры РФ Григорий Пирумов. Предварительное следствие закончилось в начале февраля 2017 года. Самого Михальченко также арестовали по подозрению в контрабанде алкоголя. Также ранее наша газета писала о том, что члены семьи Каминова имеют интересы в городской системе продажи театральных билетов.

Собеседники «Фонтанки» в правоохранительных органах Москвы намекают нам, что данное уголовное дело явилось результатом признательных показаний именно Дмитрия Михальченко.