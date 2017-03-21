СМИ узнали о возможном возвращении налога с продаж

В экономическом блоке правительства обсуждают вариант возвращения налога с продаж в рамках налогового маневра, пишут «Ведомости» со ссылкой на федеральных чиновников.

Как сообщает газета, после введения нoвoй контрольнo-кассовой техники (ККТ) его станет легко администрировать. Налог может стать альтернативой предложению Минфина снизить страховой взнос до 22% и повысить НДС до 22%.

По словам одного из собеседников издания, речь идет не о классическом налоге с продаж, а о торговом сборе, который позволит продавцам не выделять его в чеке и не увеличивать цену на сумму налога. Сбор, уточняет источник, не должен превышать 2–3%.

Он также добавил, что рост ставки НДС увеличит нагрузку на всех и отвлечет оборотные средства, в то время как сбор повлияет только на розницу.

Более того, пишет газета, формат сбора уже есть в налоговом кодексе, и он позволит обойти решение Конституционного суда, который в 2003 году признал противоречащим Конституции взимание налога с продаж со стоимости товаров, которые покупаются индивидуальными предпринимателями.

Также обсуждается идея зачислять часть сборов в местные бюджеты, говорит еще один чиновник. В таком случае муниципалитеты будут заинтересованы в установке новых касс в рознице. Тем не менее, уточнил собеседник, предложение сработает только в случае «полной уверенности» в нормальной работе касс.

Новый закон о контрольно-кассовой технике предусматривает, среди прочего, переход на способную подключиться к Интернету ККТ, которая в электронном виде передает в налоговые органы информацию о наличных и безналичных расчетах через оператора фискальных данных.

С июля 2017 года применение новой ККТ станет обязательным для уже использующих кассы, а с июля 2018 года – для тех, кто сейчас не обязан иметь кассу.

Налог с продаж дважды вводился на территории России – в 1991 и в 1998 году. С 1 января 2004 года налог не взимается после постановления Конституционного суда.