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21.03.2017 11:53

Жительница Бурятии убила мужа, избившего ее за суп без мяса

В Бурятии местная жительница подозревается в убийстве избившего ее мужа, сообщает СУ СК по Бурятии.

По данным СК, 20 марта 2017 года ночью в квартире одного из домов в поселке Заиграево было обнаружено тело 25-летнего молодого человека с признаками насильственной смерти – травмами в области головы. В убийстве подозревается 23-летняя жена покойного. В СК отмечают, что она сама позвонила в правоохранительные органы и дождалась приезда следственно-оперативной группы, а также дала подробные показания об обстоятельствах преступления.

По данным следствия, подозреваемая состояла в браке 6 лет, вместе с мужем они воспитывали двух малолетних детей. 17 марта муж вернулся из тайги с заработков, привез 5 тысяч рублей, из которых 3 тысячи отдал жене, а на оставшиеся деньги загулял. Девушка потратила полученные деньги, чтобы отдать долги, а на остатки купила немного еды в дом. 19 марта в вечернее время муж в состоянии алкогольного опьянения вернулся домой, потребовал ужин, а затем принялся ругать жену, что она подала суп без мяса. Супруга попыталась объяснить, что в семье нет денег для покупки мяса. Но пьяный молодой человек, не слушая, начал избивать и истязать ее, после чего пообещал убить во сне. Через некоторое время он успокоился и лег спать.

Жена долго не могла заснуть, опасаясь осуществления угроз. Ночью она поднялась с постели, вышла во двор, взяла топор, вернулась к кровати и нанесла несколько ударов по голове мужа. Через несколько минут девушка пришла в себя, позвонила в скорую и в полицию, разбудила и вывела на улицу детей, чтобы они не увидели кровавую картину, и дождалась приезда полиции.

Окончательная квалификация действиям девушки будет дана по результатам оценки доказательств, включая судебно-психиатрическую экспертизу. В отношении подозреваемой избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.


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