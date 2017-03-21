Трех семиклассников сняли с электропоезда в Петербурге

Троих школьников-зацеперов сняли с электрички в Калининском районе Петербурга после уроков 20 марта. Пострадали пока только родители.

Как сообщает 21 марта пресс-служба УТ МВД по СЗФО, сотрудники транспортной полиции около 20 часов сняли с вагона электропоезда сообщением «Санкт-Петербург-Сосново» в районе станции «Ручьи» трех 12-летних подростков.

Их доставили в линейный отдел полиции на Финляндском вокзале. Зацеперы оказались учащимися одного класса средней школы Калининского района.

В отдел привели и родителей семиклассников. В их отношении составлены протоколы о «неисполнении родителями обязанностей по воспитанию несовершеннолетних».

Вместе с тем, полицейские установили, что школе, где учатся любители трейнсерфинга, другие подростки тоже проявляют интерес к подобным экстремальным развлечениям. Транспортные полицейские провели с учащимися 7-8 классов профилактические беседы и напомнили правила безопасного поведения на объектах железнодорожного транспорта.