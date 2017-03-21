Петербуржца отправили на исправительные работы за миллионный долг по алиментам

Отцовские чувства у жителя Приморского района Петербурга не проснулись ни после ограничения выезда за границу, ни после 15 суток административного ареста. Мужчину привлекли к уголовной ответственности и обязали платить еще и в бюджет.

Как сообщает 21 марта пресс-служба Управления Федеральной службы судебных приставов по Петербургу, лишенный родительских прав, но сохранивший обязанности, петербуржец не выплатил своему 15-летнему сыну и двум дочерям 13 и 11 лет один миллион 200 тысяч рублей. По решению суда 42-летний мужчина должен был отдавать половину зарплаты, пока детям не исполнится 18 лет, но платить не спешил. Судебные приставы ограничивали его в выезде из России, лишали водительских прав, но мужчина не заплатил даже после 15 суток административного ареста. Тогда дознаватель Восточного ОСП Приморского района возбудил уголовное дело за неуплату алиментов на содержание детей.

Суд приговорил многодетного отца к четырем месяцам исправительных работ. Теперь к половине зарплаты в пользу детей прибавятся ещё пять процентов в пользу государства.