Глава петербургского УФСИН: Кресты-2 будет достраивать арестованный Кудрин

УФСИН по Санкт-Петербургу и Ленобласти не планирует расторгать госконтракт с генподрядчиком строительства нового СИЗО "Кресты-2" – АО "Генеральная строительная корпорация" (ГСК). Об этом 21 марта "Фонтанке" сообщил глава УФСИН генерал-майор Игорь Потапенко.

"ГСК – единственный генподрядчик, с которым у нас договорные отношения, и который единственный отвечает за сдачу объекта перед заказчиком, то есть перед УФСИН. Контракт расторгнут не будет – ГСК продолжает работу. Я каждую неделю ставлю перед гендиректором ГСК Игорем Ткаченко задачи", – говорит Игорь Потапенко.

Глава УФСИН отметил, что закон позволяет расторгнуть контракт с ГСК из-за нарушений сроков строительства режимного объекта. "Но наша задача сейчас не менять подрядчика, а закончить стройку", – добавил Потапенко. По его словам, ГСК обещает завершить работы через несколько месяцев. "Объект как таковой генподрядчик обещает сдать в первой половине 2017 года – убрать со стройки последнего рабочего", – уточнил глава ведомства.

Игорь Потапенко еще раз подтвердил "Фонтанке", что сметная стоимость работ – 12,7 млрд рублей – больше увеличиваться не будет. Напомним, субподрядчики, связанные договорными отношениями с ГСК, считают, что на завершение работ не хватает почти 1,5 млрд рублей.

Единственный учредитель ГСК Виктор Кудрин 18 марта был задержан. Следственный комитет Петербурга возбудил в отношении Кудрина уголовное дело по части четвертой статьи 160 УК РФ – «Растрата или присвоение в организованной группе в особо крупном размере». Ущерб строящемуся СИЗО мог составить 56 миллионов рублей. Схема типичная – подписание актов при невыполненных работах.

Госконтракт на строительство нового СИЗО "Кресты-2" на 4 тысячи мест Виктор Кудрин получил в 2007 году. Субгенподрядчиком стала компания ""Петроинвест". Партнерские отношения закончились конфликтом – "Петроинвест" фактически отстранен от работы. Глава "Петроинвеста" Руслан Хамхоков, в свою очередь, неоднократно призывал силовиков и УФСИН проверить деятельность ГСК.

В марте 2016 года акционерное общество "ГСК" уведомило о своей реорганизации в АО «Новые технологии». Единственным учредителем "Новых технологий" также является Виктор Кудрин.