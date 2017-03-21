УФАС: Горизбирком нарушил федеральный закон при заключении контракта на транспортное обслуживание депутатов

УФАС по Санкт-Петербургу указало Городской избирательной комиссии на нарушение закона при заключении контракта с единственным поставщиком на автообслуживание депутатов и государственных служащих. Соответствующее решение было вынесено 21 марта.

Жалобу на контракт на сумму 7,2 млн руб., заключённый ГИКом с государственным предприятием "Смольнинское", подали активисты организации "Трансперенси Интернешнл". Они указали на то, что федеральный закон о конкуренции обязывает ЗакС проводить торги.

При этом заявители обращают внимание, что городской закон о ГУПах позволяет заключить такой контракт, хотя ещё в 2011 году антимонопольная служба решила, что губернатор Санкт-Петербурга и Законодательное собрание своими действиями нарушили законодательство о защите конкуренции, приняв норму о наделении госпредприятий и учреждений исключительными полномочиями в целом ряде сфер, в том числе в транспортном и гостиничном обслуживании органов власти. Тогда антимонопольная служба выдала губернатору города предписание внести в парламент законопроект, устраняющий нарушение законодательства о конкуренции. В 2015 году губернатор внес изменения в закон на обсуждение в парламент, но его поправки так и не были приняты. В УФАС с этим согласились.

Ранее аналогичное решение было принято по петербургскому парламенту, который и вовсе заключил контракт на три года для обслуживания депутатов и аппарата. ЗакСу было предписано расторгнуть контракт.

Также активисты "Трансперенси" пожаловались на транспортное обслуживание аппарата детского омбудсмена.