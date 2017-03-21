«Главстрой-СПб» построит три детсада и школу на Парнасе

Компания «Главстрой-СПб», входящая в группу «Базовый элемент», приступит к возведению трех детских садов и школы на территории жилых комплексов «Северная долина» и «Юнтолово» в 2017 году.

Завершить строительство двух новых детских садов на 440 мест и школы на 825 мест в ЖК «Северная долина», а также второго детского сада в ЖК «Юнтолово» на 140 мест планируется до 1 сентября 2018 года, сообщает пресс-служба застройщика «Главстрой-СПб».

К настоящему моменту в жилом комплексе «Северная долина» работают два детских сада и две общеобразовательные школы под общим номером – № 482. Еще два дошкольных учреждения на 380 мест, введенные в эксплуатацию в 2016 году, переданы на баланс города.

В настоящий момент на территории комплекса ведётся строительство пятого детского сада на 220 мест. Ввод в эксплуатацию ДОУ запланирован на третий квартал текущего года.

В 2016 году в новом жилом районе «Юнтолово» был построен и сдан в эксплуатацию детский сад на 140 мест, начать работу дошкольное учреждение должно в 2017 году. На территории продолжается возведение общеобразовательной школы на 825 мест. Сейчас в здании полностью выполнены работы по устройству монолитного каркаса, окончено строительство наружных стен и внутренних перегородок, идет монтаж оконных блоков. Внутри ведутся электромонтажные и сантехнические работы. Завершить строительство школы компания рассчитывает к началу нового учебного года.

Напомним, что к моменту завершения проекта в жилом районе «Северная долина» будут функционировать 13 детских садов и 10 школ, в новом жилом районе «Юнтолово» – 18 детских садов и 9 школ.

Отметим, квартал «Северная долина» начали строить в 2009 году. По плану застройки, к 2021 году в «Северной долине» должно появиться 2,7 миллиона квадратных метров жилья, рассчитанного на 80 тысяч человек. В комплексах живут 20 тысяч семей. Как живется новоселам, читайте в лонгриде «Северная долина»: город в городе».